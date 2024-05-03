Путин наградил медалью Ольгу Кабо

Ольга Кабо на съемках сериала «Симон»

Президент России Владимир Путин наградил актрис Ольгу Кабо и Наталью Корецкую медалью «За труды в культуре и искусстве». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Медаль артистке Государственного академического театра имени Моссовета Ольге Кабо вручат с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

С аналогичной формулировкой наградят актрису Московского театра у Никитских ворот Наталью Корецкую.

Также среди награжденных — музыкальный руководитель Детского музыкального театра юного зрителя Алла Тарасова.

Наталья Корецкая с 2001 года служит в театре «У Никитских ворот», занята в нескольких постановках театра, участвует в мюзиклах. Ольга Кабо известна кинозрителю по картинам «Анна Павлова», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Королева Марго» и другим.