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3 мая 2024, новость

Путин наградил медалью Ольгу Кабо

Актриса удостоилась медали «За труды в искусстве и культуре»
Ольга Кабо на съемках сериала «Симон»
Ольга Кабо на съемках сериала «Симон»

Президент России Владимир Путин наградил актрис Ольгу Кабо и Наталью Корецкую медалью «За труды в культуре и искусстве». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Медаль артистке Государственного академического театра имени Моссовета Ольге Кабо вручат с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

С аналогичной формулировкой наградят актрису Московского театра у Никитских ворот Наталью Корецкую.

Также среди награжденных — музыкальный руководитель Детского музыкального театра юного зрителя Алла Тарасова.

Наталья Корецкая с 2001 года служит в театре «У Никитских ворот», занята в нескольких постановках театра, участвует в мюзиклах. Ольга Кабо известна кинозрителю по картинам «Анна Павлова», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Королева Марго» и другим.

Ранее Ольга Кабо объяснила, чем российское кино лучше западного

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