Жена Никиты Преснякова повторила образ Умы Турман из «Убить Билла»

Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-мл., опубликовал новое видео, героиней которого стала его жена Алена Краснова. Модель появилась в образе Беатрикс Киддо, героини Умы Турман в фильме «Убить Билла» Квентина Тарантино.
Пресняков сам снял и смонтировал ролик и пригласил всех поклонников на тематическую вечеринку в Лос-Анджелесе.
Подписчики высоко оценили новую работу артиста и актерские способности его жены. «Красотка супруга, очень милая», «Круто снял. Он еще и свою красавицу сделает звездой!», «Как красиво снято», — писали подписчики.
Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу в июле 2017 года. В 2022 году пара переехала в Америку, где внук Аллы Пугачевой под псевдонимом Nick Pres снимает клипы для звезд, а также занимается музыкой.
Недавно Никита Пресняков объявил о создании нового музыкального коллектива и анонсировал большой гастрольный тур по США.