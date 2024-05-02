Жена Никиты Преснякова повторила образ Умы Турман из «Убить Билла»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-122141110&id=456240176&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресняков сам снял и смонтировал ролик и пригласил всех поклонников на тематическую вечеринку в Лос-Анджелесе.

Подписчики высоко оценили новую работу артиста и актерские способности его жены. «Красотка супруга, очень милая», «Круто снял. Он еще и свою красавицу сделает звездой!», «Как красиво снято», — писали подписчики.

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу в июле 2017 года. В 2022 году пара переехала в Америку, где внук Аллы Пугачевой под псевдонимом Nick Pres снимает клипы для звезд, а также занимается музыкой.