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2 мая 2024, новость

Жена Никиты Преснякова повторила образ Умы Турман из «Убить Билла»

Алена Краснова вдохновилась героиней культового фильма Квентина Тарантино

Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-мл., опубликовал новое видео, героиней которого стала его жена Алена Краснова. Модель появилась в образе Беатрикс Киддо, героини Умы Турман в фильме «Убить Билла» Квентина Тарантино.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресняков сам снял и смонтировал ролик и пригласил всех поклонников на тематическую вечеринку в Лос-Анджелесе.

Подписчики высоко оценили новую работу артиста и актерские способности его жены. «Красотка супруга, очень милая», «Круто снял. Он еще и свою красавицу сделает звездой!», «Как красиво снято», — писали подписчики.

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу в июле 2017 года. В 2022 году пара переехала в Америку, где внук Аллы Пугачевой под псевдонимом Nick Pres снимает клипы для звезд, а также занимается музыкой.

Недавно Никита Пресняков объявил о создании нового музыкального коллектива и анонсировал большой гастрольный тур по США

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