Виктория Боня примерила культовый кинообраз Анджелины Джоли

Бывшая участница шоу «Дом 2» и звезда соцсетей Виктория Боня в личном блоге опубликовала новое видео. В начале ролика она показала себя без макияжа, а затем — в образе Элиз Клифтон-Уорд, героини Анджелины Джоли в фильме «Турист».

<div id="vk_post_-122141110_30037"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30037", -122141110, 30037, 'POtope_eFCe8jPOFVjpUa6y-'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезде сделали вечерний макияж и высокую прическу с накладной челкой. Виктория Боня надела черное платье с глубоким декольте и сверкающие украшения — колье и серьги.

В качестве звукового сопровождения в ролике использован разговор главных героев фильма в исполнении Анджелины Джоли и Джонни Деппа: «20 миллионов ты заплатил за пластику и не нашел лица получше? — Тебе не нравится? — Сойдет».

Боня отметила, что после пластической операции, за которую она тоже заплатила 20 миллионов рублей, прошло восемь месяцев. Звезда отметила, что пока у нее еще есть отеки, а финальный результат будет виден через четыре месяца.

Многие пользователи сети раскритиковали Боню за подражание Анджелине Джоли и любовь к пластическим операциям. Некоторые отметили, что они в ее возрасте выглядят хорошо, не прибегая к пластике.

«Такая дикая одержимость быть похожей на Джоли», «Анджелина Джоли — это порода, уникальная личность. Все остальные, кто пытается ей подражать и не сохраняют индивидуальность, выглядят нелепо», «Виктория, у вас просто какой-то бзик. Изо всех сил пытаться быть похожей на Джоли. Не проще ли быть самой собой?», — писали пользователи сети.

Отметим, что ранее Виктория Боня уже сравнивала себя со знаменитой актрисой. Так, она заявляла, что мужчины часто говорят ей о сходстве с Джоли, а также публиковала видео, на котором ее якобы приняли за звезду Голливуда.