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2 мая 2024, новость

Виктория Боня примерила культовый кинообраз Анджелины Джоли

Звезда соцсетей предстала в образе главной героини фильма «Турист»

Бывшая участница шоу «Дом 2» и звезда соцсетей Виктория Боня в личном блоге опубликовала новое видео. В начале ролика она показала себя без макияжа, а затем — в образе Элиз Клифтон-Уорд, героини Анджелины Джоли в фильме «Турист».

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезде сделали вечерний макияж и высокую прическу с накладной челкой. Виктория Боня надела черное платье с глубоким декольте и сверкающие украшения — колье и серьги. 

В качестве звукового сопровождения в ролике использован разговор главных героев фильма в исполнении Анджелины Джоли и Джонни Деппа: «20 миллионов ты заплатил за пластику и не нашел лица получше? — Тебе не нравится? — Сойдет».

Боня отметила, что после пластической операции, за которую она тоже заплатила 20 миллионов рублей, прошло восемь месяцев. Звезда отметила, что пока у нее еще есть отеки, а финальный результат будет виден через четыре месяца.

Многие пользователи сети раскритиковали Боню за подражание Анджелине Джоли и любовь к пластическим операциям. Некоторые отметили, что они в ее возрасте выглядят хорошо, не прибегая к пластике.

«Такая дикая одержимость быть похожей на Джоли», «Анджелина Джоли — это порода, уникальная личность. Все остальные, кто пытается ей подражать и не сохраняют индивидуальность, выглядят нелепо», «Виктория, у вас просто какой-то бзик. Изо всех сил пытаться быть похожей на Джоли. Не проще ли быть самой собой?», — писали пользователи сети.

Отметим, что ранее Виктория Боня уже сравнивала себя со знаменитой актрисой. Так, она заявляла, что мужчины часто говорят ей о сходстве с Джоли, а также публиковала видео, на котором ее якобы приняли за звезду Голливуда.

Ранее Виктория Боня приехала с дочерью Анжелиной Смерфит в Москву и впервые показала ей столичное метро

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