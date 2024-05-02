Фильм на вечер: любопытный антиромком с Лизой Янковской

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356199&hash=a40c976f0e322e61&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ваня работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в ностальгическом прошлом, окружая себя советскими интерьерами, и мечтает стать рыцарем для какой-нибудь прекрасной дамы. Кристина — современная и практичная девушка, балерина в Пермском театре оперы и балета.

Единственная точка соприкосновения этих двоих — желание создать семью. Но достаточно ли этого, чтобы из героев получилась гармоничная пара?

Режиссер «Фрау» Любовь Мульменко, одна из ведущих авторов сегодняшнего российского кино, сняла ироничную историю про отношения двух хороших, но не очень подходящих друг другу людей. Очарование ленты складывается из остроумных диалогов, уютной ретро-эстетики и, в первую очередь, актерских работ.

За роль рефлексирующей молодой женщины Елизавета Янковская удостоилась награды фестиваля «Маяк», а из Вадика Королева, солиста группы OQJAV, получился забавный и вызывающий симпатию человек со странностями.