61-летняя Деми Мур показала фигуру в леопардовом бикини

Деми Мур отправилась в отпуск в Мексику. Компанию актрисе составили дочери — Румер, Скаут и Таллула, — внучка Луэтта, а также ее друзья Патрик Хилгорт и Эрик Бутербо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-122141110&id=456240174&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

61-летняя звезда показала видео из отпуска: сначала вся компания запечатлена в повседневной одежде, а потом оказывается на пляже в купальниках. Одной из первых на берегу показалась Мур. Она выбрала леопардовый раздельный купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру.

«Семейное веселье на солнышке», — подписала ролик Мур.

Поклонники восхитились внешностью звезды и отметили, что она молодо выглядит.

«Можем ли мы поговорить о том, что у этой заводной мамы в 61 год телосложение круче, чем у большинства 20-летних?», «Деми выглядит просто потрясающе», «Я хочу выглядеть, как Деми, когда стану старше», «Мисс Мур, вы вдохновение», — писали пользователи сети.

Они также отметили, что в этой компании не хватает Брюса Уиллиса, бывшего мужа Деми Мур и отца ее трех дочерей. Напомним, последние несколько лет актер страдает от лобно-височной деменции.