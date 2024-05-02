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2 мая 2024, новость

61-летняя Деми Мур показала фигуру в леопардовом бикини

Актриса отдыхает в Мексике с дочками и внучкой

Деми Мур отправилась в отпуск в Мексику. Компанию актрисе составили дочери — Румер, Скаут и Таллула, — внучка Луэтта, а также ее друзья Патрик Хилгорт и Эрик Бутербо.

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61-летняя звезда показала видео из отпуска: сначала вся компания запечатлена в повседневной одежде, а потом оказывается на пляже в купальниках. Одной из первых на берегу показалась Мур. Она выбрала леопардовый раздельный купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру.

«Семейное веселье на солнышке», — подписала ролик Мур.

Поклонники восхитились внешностью звезды и отметили, что она молодо выглядит.

«Можем ли мы поговорить о том, что у этой заводной мамы в 61 год телосложение круче, чем у большинства 20-летних?», «Деми выглядит просто потрясающе», «Я хочу выглядеть, как Деми, когда стану старше», «Мисс Мур, вы вдохновение», — писали пользователи сети.

Они также отметили, что в этой компании не хватает Брюса Уиллиса, бывшего мужа Деми Мур и отца ее трех дочерей. Напомним, последние несколько лет актер страдает от лобно-височной деменции.

Ранее стало известно, что Деми Мур готовится к «эмоциональному прощанию» с Брюсом Уиллисом.

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