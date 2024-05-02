Сальма Хайек и Пенелопа Крус вспомнили, как едва не погибли при перелете

Пенелопа Крус и Сальма Хайек (фото: соцсети)

Пенелопа Крус взяла интервью у Сальмы Хайек для арабской версии журнала Vogue. В ходе беседы актрисы вспомнили случай из жизни, когда они чуть не погибли при перелете. Хайек рассказала, что ее подруга всегда боялась летать и давала инструкции, как себя вести в случае катастрофы.

«В тот день мы были на борту вдвоем, когда в самолете произошла чрезвычайная ситуация. Нам пришлось приземлиться в мексиканской глуши. Я знала, что это произойдет, поскольку видела, как стюардесса выходила из кабины и хватала кислород», — вспоминает Хайек.

Она добавила, что старалась поддерживать подругу, видя, как ей тяжело. Крус же отметила, что в тот момент думала о смерти.

«Ты сказала мне тогда кое-что, что я никогда не забуду. Ты сказала: “Я думала, что мы умрем. Но умрем мы вместе, а значит, все будет хорошо”», — добавила Хайек.

Напомним, Сальма Хайек и Пенелопа Крус подружились на съемках фильма «Бандитки». Их дружба длится уже более 20 лет.