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2 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: подозрительный Джилленхол в триллере про страсть

В сериале «Презумпция невиновности» его герой изменяет жене и обвиняется в убийстве
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел первый тизер детективного мини-сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Джилленхол играет чикагского прокурора и примерного семьянина Расти Сабича, который завел роман с коллегой. Когда женщину жестоко убивают, Расти утаивает информацию о любовной связи, чтобы не разрушить свой брак.

Но тайна Расти всплывает, и он становится главным подозреваемым в убийстве. Попавшему в ловушку герою не остается ничего другого, кроме как справляться с последствиями собственной лжи.

Восьмисерийная картина является адаптацией одноименного романа Скотта Туроу, по которому в 1990 году вышел фильм с Харрисоном Фордом.

За сценарий нового проекта отвечает Дэвид Э. Келли, написавший «Большую маленькую ложь» и «Отыграть назад».

Премьера сериала «Презумпция невиновности» состоится 14 июня на Apple TV+.

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