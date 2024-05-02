Трейлер дня: подозрительный Джилленхол в триллере про страсть

Вышел первый тизер детективного мини-сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли.
Джилленхол играет чикагского прокурора и примерного семьянина Расти Сабича, который завел роман с коллегой. Когда женщину жестоко убивают, Расти утаивает информацию о любовной связи, чтобы не разрушить свой брак.
Но тайна Расти всплывает, и он становится главным подозреваемым в убийстве. Попавшему в ловушку герою не остается ничего другого, кроме как справляться с последствиями собственной лжи.
Восьмисерийная картина является адаптацией одноименного романа Скотта Туроу, по которому в 1990 году вышел фильм с Харрисоном Фордом.
За сценарий нового проекта отвечает Дэвид Э. Келли, написавший «Большую маленькую ложь» и «Отыграть назад».
Премьера сериала «Презумпция невиновности» состоится 14 июня на Apple TV+.