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2 мая 2024, новость

Актер «9 роты» высказался об уехавшем из России Назарове

Сослан Фидаров назвал поведение Назарова за границей смешным
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров | Источник: PersonaStars

Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров, высказался об уехавших из России звездах. Своим мнением он поделился в интервью онлайн-каналу Тatarka FM.

Фидаров вспомнил о народном артисте России Дмитрии Назарове, покинувшем страну после начала специальной военной операции. Актер заявил, что звезда сериала «Кухня» «убежал с женой». Фидаров также назвал поведение Назарова за границей смешным.

По словам актера, уехавшие из страны звезды склонны бросаться словами. «Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже “мяу” не скажет», — заключил Фидаров.

Ранее Назаров признался в тоске по родине. Актер проживает в Каннах вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой. Он сообщил, что ему нравится жизнь в теплом климате у моря. Актер также опроверг слухи о своем трудном финансовом положении.

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