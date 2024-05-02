Актер «9 роты» высказался об уехавшем из России Назарове

Дмитрий Назаров | Источник: PersonaStars

Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров, высказался об уехавших из России звездах. Своим мнением он поделился в интервью онлайн-каналу Тatarka FM.

Фидаров вспомнил о народном артисте России Дмитрии Назарове, покинувшем страну после начала специальной военной операции. Актер заявил, что звезда сериала «Кухня» «убежал с женой». Фидаров также назвал поведение Назарова за границей смешным.

По словам актера, уехавшие из страны звезды склонны бросаться словами. «Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже “мяу” не скажет», — заключил Фидаров.