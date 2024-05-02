Названа дата выхода сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана»

Проект расскажет о братьях-подростках Роме и Жене, решивших получить «легкие деньги» на заработке автоматов в даркнете. В итоге в истории оказываются замешаны все жители города — мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогерша Милена, а также столичные бандиты.

«“На автомате” — криминальная комедия, но мой персонаж, как и персонаж Дениса, с криминалом никак не связаны. Мы случайно прикасаемся к этому миру, находя автоматы. И эта история в целом не о каких-то крутых пацанах, которые знают жизнь. Они ничего не знают. Так что местами это комедия положений», — поделился Копейкин.