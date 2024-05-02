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2 мая 2024, новость

Поклонники не узнали Зака Эфрона на новых снимках

Фанаты раскритиковали новый имидж актера
Зак Эфрон
Зак Эфрон | Источник: Legion-Media.ru

За последние несколько лет внешность Зака Эфрона претерпела сильные изменения. По слухам, он неоднократно прибегал к услугам косметологов и даже, возможно, пластических хирургов. На недавних снимках поклонники и вовсе едва узнали актера.

36-летний Эфрон отрастил усы. По мнению хейтеров, с такой внешностью Зак теперь может играть персонажей низкого социального статуса. Они также сравнили звезду со Шреком, который имеет крупные черты лица.

Напомним, известность Зак Эфрон получил после экранизации бродвейского мюзикла «Лак для волос», а популярным стал после главной роли в фильме «Классный мюзикл».

Одна из последних работ актера в кино — спортивная драма о семье рестлеров «Стальная хватка».

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