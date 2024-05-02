Сара Джессика Паркер начала работу над третьим сезоном «И просто так»

Американский комедийно-драматический телесериал «И просто так» (сиквел «Секса в большом городе») возвращается. Актриса Сара Джессика Паркер начала работать над третьим сезоном приключений ее героини Кэрри Брэдшоу. Об этом она сообщила в соцсети, поделившись фото сценария шоу. Премьера третьего сезона «И просто так» запланирована на 2025 год, пишет The Hollywood Reporter.

<div id="vk_post_-48064554_46304"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46304", -48064554, 46304, 'M-zYHF0uz0el_OqxDGH7LcPvyAg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Актрисы Кристин Дэвис и Синтия Никсон, сыгравшие Шарлотту и Миранду, также сообщили о начале чтения сценария в своих аккаунтах в социальных сетях.

Второй сезон завершился званым ужином, чтобы попрощаться с давней квартирой Кэрри, в этом же эпизоде состоялось эпизодическое появление Ким Кэтролл. В основном составе шоу она не принимала участия. Ее героиня Саманта позвонила своей давней подруге из машины в Лондоне и сказала, что не сможет прийти на вечеринку: «Мой рейс задерживается на три часа, Кэрри! Я не смогу успеть вовремя».

При этом на съемках она не пересекалась ни с кем из основного актерского состава и шоураннером. До ее эпизодической роли в финале второго сезона отсутствие Саманты объяснялось ее переездом в Лондон. В 2019-м актриса объявила о «расставании» с Самантой.

«Это во многих отношениях было прекрасно, но после второго фильма я поняла, что с меня хватит. Я не хочу даже на час оказаться в ситуации, которая не доставляет мне удовольствия», — сказала она в интервью The Guardian.

Когда было объявлено о съемках «И просто так», актриса рассказала, что узнала о старте работы над проектом из соцсетей. А после выхода сериала на экраны она лайкнула несколько постов с отзывами, в которых продолжение называли «скучным».

«И просто так» — продолжение культового шоу середины 1990-х «Секс в большом городе», придуманное шоураннером Майклом Патриком Кингом спустя два десятка лет после официального окончания истории о четырех подругах из Нью-Йорка. Первый сезон вышел в 2021 году, второй — в 2023-м. Хотя Саманты больше нет рядом, сюжет сосредоточился на новых событиях и карьерных вызовах — Кэрри теперь записывает собственный подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта все так же отдает себя семье и дому. Перед финалом второго сезона сериал был продлен на третий сезон.