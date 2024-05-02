Интерес к книгам Кира Булычева вырос на 45% после выхода «Сто лет тому вперед»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Интерес к произведениям советского писателя-фантаста Кира Булычева в апреле 2024 года вырос на 45% по сравнению с предыдущим месяцем из-за выхода в прокат фильма «Сто лет тому вперед», созданного по мотивам одноименной повести. При этом спрос на саму повесть после выхода картины Александра Андрющенко увеличился в пять раз, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».

«Книжный сервис “Литрес” проанализировал статистику продаж, а также прослушиваний и прочтений по “Литрес. Подписке” книг отечественного писателя Кира Булычева после выхода экранизации “Сто лет тому вперед” режиссера Александра Андрющенко <…>. В период с 1 по 30 апреля продажи произведений Кира Булычева, а также прочтения и прослушивания по “Литрес. Подписке” выросли на 45% по сравнению с предыдущим месяцем», — говорится в сообщении сервиса.

Так, самой популярной книгой Кира Булычева за апрель стал роман «Поселок» в озвучке Ивана Литвинова, за ним по степени востребованности следует повесть «Девочка, с которой ничего не случится. Ржавый фельдмаршал» в озвучке Екатерины Хлыстовой. На третьем месте — повесть «Сто лет тому вперед», которую озвучила Алла Човжик.

Кроме того, книжный сервис дополнительно проанализировал продажи, чтения и прослушивания книги «Сто лет тому вперед», которая легла в основу одноименной экранизации. Отмечается, что «они выросли в 5 раз» по сравнению с мартом.