Интерес к книгам Кира Булычева вырос на 45% после выхода «Сто лет тому вперед»

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Интерес к произведениям советского писателя-фантаста Кира Булычева в апреле 2024 года вырос на 45% по сравнению с предыдущим месяцем из-за выхода в прокат фильма «Сто лет тому вперед», созданного по мотивам одноименной повести. При этом спрос на саму повесть после выхода картины Александра Андрющенко увеличился в пять раз, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».
«Книжный сервис “Литрес” проанализировал статистику продаж, а также прослушиваний и прочтений по “Литрес. Подписке” книг отечественного писателя Кира Булычева после выхода экранизации “Сто лет тому вперед” режиссера Александра Андрющенко <…>. В период с 1 по 30 апреля продажи произведений Кира Булычева, а также прочтения и прослушивания по “Литрес. Подписке” выросли на 45% по сравнению с предыдущим месяцем», — говорится в сообщении сервиса.
Так, самой популярной книгой Кира Булычева за апрель стал роман «Поселок» в озвучке Ивана Литвинова, за ним по степени востребованности следует повесть «Девочка, с которой ничего не случится. Ржавый фельдмаршал» в озвучке Екатерины Хлыстовой. На третьем месте — повесть «Сто лет тому вперед», которую озвучила Алла Човжик.
Кроме того, книжный сервис дополнительно проанализировал продажи, чтения и прослушивания книги «Сто лет тому вперед», которая легла в основу одноименной экранизации. Отмечается, что «они выросли в 5 раз» по сравнению с мартом.
Картина Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» вышла в широкий прокат 18 апреля. По словам Андрющенко, работа над сценарием фильма шла три года. Создатели постарались сохранить в нем ту мораль, которая была заложена в повести Кира Булычева.
В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук озвучил робота Вертера. Кира Булычева называли одним из самых востребованных писателей-фантастов в СССР, его книги экранизировали более двадцати раз. Одна из самых известных из них — «Гостья из будущего» Павла Арсенова (1984 год).