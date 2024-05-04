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4 мая 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Любви не бывает? Что не так с новым ромкомом с Чиповской и Яглычем

В прокате – романтическая комедия с привлекательным дуэтом-противостоянием Анны Чиповской и Владимира Яглыча. Разбираемся, что не так с этой эффектной, но не очень смешной лентой

О чем фильм «Любви не бывает?»

Во время загрузки произошла ошибка.

Катя — талантливый архитектор и привлекательная девушка, но на работе ее прессуют коллеги-мужланы, а дома ей изменяет бойфренд. Катя полностью разочаровывается в мужчинах, и ровно в этот момент в соседнюю квартиру заселяется новый жилец — программист-бабник Саша.

После разговора с одной из его расстроенных любовниц Катя пытается проучить Сашу. Тот мстит, и соседский конфликт быстро перерастает в полномасштабную войну, ради победы в которой оппоненты готовы использовать любые средства.

Зачем смотреть

«Любви не бывает?» — романтическая комедия с привлекательной внешностью. Анна Чиповская ослепительно хороша (правда, нанесенный накануне и сохранивший форму после сна макияж вызывает некоторые вопросы). Владимир Яглыч излучает первобытное обаяние — более того, позже выясняется, что его Саша не так прост и туп, как кажется на первый взгляд.

Кроме того, в качестве бэкграунда в фильме использован симпатичный летний Санкт-Петербург.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Кадр из фильма «Любви не бывает?»

К сожалению, эта лента — тот случай, когда за сравнительно эффектным фасадом не кроется ничего стоящего. Примерно через 30 минут после старта фильма Саша обещает коллеге, что дальше будет «самое интересное». Увы, это вранье. Два взрослых человека просто начинают совершать в одинаковой степени предсказуемые и отталкивающие поступки.

В частности, Катя пробует перевоспитать Сашу, угнав его машину. Когда Александр в ответ решает обратиться в полицию, соседка шантажирует его выдуманным изнасилованием. Это только начало — позже герои, к которым аудитории вроде как следует подключиться, совершают множество других идиотских поступков. При этом нелепые ситуации, к которым приводят их выходки, не кажутся жизненными, да и сами Саша с Катей — утрированные персонажи, не очень похожие на всамделишных людей.

И если Чиповская и Яглыч хотя бы что-то играют; то актеров второго плана по большей части можно было заменить мебелью. Впрочем, тогда бы в картине не осталось Юлии Франц в роли подруги главной героини — ее показательно неубедительная игра добавляет «Любви» непреднамеренного комизма.

В целом же этот ромком вышел не очень смешным; ближе к финалу авторы, считающие, судя по риторике, ревность величайшей добродетелью, и вовсе скатываются в банальную мелодраму.

Любви не бывает?
2024/Россия18+мелодрамакомедия
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