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2 мая 2024, новость

66-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в облегающем платье

Актриса посетила светское мероприятие Chaplin Award Gala

Шэрон Стоун посетила мероприятие Chaplin Award Gala, которое прошло в Нью-Йорке. Для светского выхода 66-летняя актриса выбрала черное облегающее платье в пол, расшитое пайетками. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды.

Образ дополнили аксессуары: ожерелье с кулоном в виде сердца и черная сумочка с застежкой тоже в виде сердца.

Поклонники были в восторге от светского выхода звезды картины «Основной инстинкт». Они отметили, что актриса выглядит очень молодо и элегантно.

«Потрясающая фигура! Глядя на нее, забываешь о ее возрасте», «Великолепная женщина, наряд продуман до мелочей», — писали пользователи сети.

Напомним, Шэрон Стоун — известная голливудская актриса. Зрители знают ее по таким проектам, как «Копи царя Соломона», «Там, где скрыта тайна», «Щепка», «Казино», «Глория» и многим другим.

В 2001 году Стоун перенесла инсульт, после которого она буквально заново училась жить.

«Инсульт оставил меня с невероятным ощущением мира. Сейчас я могу сказать, что я очень близко познала смерть. В те моменты я почувствовала, что мои умершие друзья пришли за мной, и это устранило все следы страха. Я больше ничего не делала, я не паниковала. Если вы испытаете что-то подобное, то вы понимаете, что в жизни нет ничего действительно важного, и понимаете, что неудача — это только начало успеха», — рассказала актриса в начале этого года в интервью Harper’s Bazaar.

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