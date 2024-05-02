66-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в облегающем платье

Шэрон Стоун посетила мероприятие Chaplin Award Gala, которое прошло в Нью-Йорке. Для светского выхода 66-летняя актриса выбрала черное облегающее платье в пол, расшитое пайетками. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды.
Образ дополнили аксессуары: ожерелье с кулоном в виде сердца и черная сумочка с застежкой тоже в виде сердца.
Поклонники были в восторге от светского выхода звезды картины «Основной инстинкт». Они отметили, что актриса выглядит очень молодо и элегантно.
«Потрясающая фигура! Глядя на нее, забываешь о ее возрасте», «Великолепная женщина, наряд продуман до мелочей», — писали пользователи сети.
Напомним, Шэрон Стоун — известная голливудская актриса. Зрители знают ее по таким проектам, как «Копи царя Соломона», «Там, где скрыта тайна», «Щепка», «Казино», «Глория» и многим другим.
В 2001 году Стоун перенесла инсульт, после которого она буквально заново училась жить.
«Инсульт оставил меня с невероятным ощущением мира. Сейчас я могу сказать, что я очень близко познала смерть. В те моменты я почувствовала, что мои умершие друзья пришли за мной, и это устранило все следы страха. Я больше ничего не делала, я не паниковала. Если вы испытаете что-то подобное, то вы понимаете, что в жизни нет ничего действительно важного, и понимаете, что неудача — это только начало успеха», — рассказала актриса в начале этого года в интервью Harper’s Bazaar.