66-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в облегающем платье

«Инсульт оставил меня с невероятным ощущением мира. Сейчас я могу сказать, что я очень близко познала смерть. В те моменты я почувствовала, что мои умершие друзья пришли за мной, и это устранило все следы страха. Я больше ничего не делала, я не паниковала. Если вы испытаете что-то подобное, то вы понимаете, что в жизни нет ничего действительно важного, и понимаете, что неудача — это только начало успеха», — рассказала актриса в начале этого года в интервью Harper’s Bazaar.