Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном наряде

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде для ежедневной газеты The Telegraph. Соответствующая публикация появилась в соцсети фотографа Эллен фон Унверт.

<div id="vk_post_-48064554_46302"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46302", -48064554, 46302, 'bpP6vNn2HvIzT11PBZV7ggNjg3c'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала перед камерой, облокотившись плечом на зеркало. Она позировала в полупрозрачном бюстгальтере телесного цвета, шортах длины мини и тренче нараспашку.

Визажисты сделали в макияже актрисы акцент на глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, выпрямили волосы Херли и уложили их в небрежную прическу.