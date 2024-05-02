Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном наряде

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде для ежедневной газеты The Telegraph. Соответствующая публикация появилась в соцсети фотографа Эллен фон Унверт.
На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала перед камерой, облокотившись плечом на зеркало. Она позировала в полупрозрачном бюстгальтере телесного цвета, шортах длины мини и тренче нараспашку.
Визажисты сделали в макияже актрисы акцент на глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, выпрямили волосы Херли и уложили их в небрежную прическу.
В апреле сообщалось, что Элизабет Херли показала фигуру в откровенном мини-платье. 58-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых показала подтянутую фигуру в платье длины мини, оформленном красной латексной юбкой и черным прозрачным верхом с кружевами.