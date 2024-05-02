Швыдкой высказался об отмене русской культуры за границей

Михаил Швыдкой

Процесс отмены российской культуры исчерпал себя, несмотря на все попытки зарубежных лобби. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, сообщает NEWS.ru.

Чиновник отметил, что артисты из России принимают важное участие в различных мероприятиях по всему миру.

«Тема отмены российской культуры, безусловно, себя исчерпала, потому что по многим направлениям русская культура по-прежнему существует на площадках даже недружественных стран», — указал Швыдкой.

По его словам, в конечном итоге риторика Запада и проукраинских активистов отрицательно сказывается на публике, но не на российской культуре.