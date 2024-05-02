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2 мая 2024, новость

Швыдкой высказался об отмене русской культуры за границей

Чиновник заявил, что российские артисты участвуют в различных мероприятиях по всему миру
Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Процесс отмены российской культуры исчерпал себя, несмотря на все попытки зарубежных лобби. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, сообщает NEWS.ru.

Чиновник отметил, что артисты из России принимают важное участие в различных мероприятиях по всему миру.

«Тема отмены российской культуры, безусловно, себя исчерпала, потому что по многим направлениям русская культура по-прежнему существует на площадках даже недружественных стран», — указал Швыдкой.

По его словам, в конечном итоге риторика Запада и проукраинских активистов отрицательно сказывается на публике, но не на российской культуре.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вынуждена будет рассмотреть применение ответных мер в случае, если настрой на отмену русской культуры в Южной Корее продолжит набирать обороты.

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