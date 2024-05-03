Интересное с ММКФ: киноальманах про чувства от автора «Непослушника»

О чем фильм «Мужчина и женщина»
К одинокой женщине приходит сантехник. И приходит не один, а с сыном, которого обучает тонкостям ремесла. Но в итоге даму ждет облом — сделав дело, они уходят к маме, которая ждет их с обедом, оставляя женщину плакать наедине с собой.
С этой многообещающей завязки, обернувшейся драмой одиночества, начинается сборник разномастных коротких историй об отношениях простых мужчин и женщин, счастливых и не очень, иногда обыденных, иногда нелепых, иногда даже трагичных.
Зачем смотреть
Таких новелл в фильме достаточно много, это своего рода телесериал наоборот — не растянуто на месяцы, а упаковано в полтора часа. Открывается «Мужчина и женщина» телевизионным опросом реальных влюбленных парочек, а завершается небольшими интервью со взрослыми парами, уже прожившими долгую совместную жизнь и не только сохранившими, но и укрепившими свои чувства.
В фильме хватает звездных имен и пикантных сцен. Так, новелла про любвеобильного, но одинокого таксиста с Кириллом Кяро — практически софт-порно. А самым романтичным оказывается эпизод с Павлом Деревянко, чей герой встречает свою первую любовь в исполнении Ирины Пеговой. Есть здесь и трагичная история про пожилого майора полиции, который доводит до суицида свою супругу.
Истории, придуманные Владимиром Коттом, очень разные и сняты в разной манере. Одни похожи на курсовые работы студентов школы кино, другие выглядят достаточно поучительными и могут стать предметом обсуждения морально-нравственных качеств героев. Многие можно, переформатировав, использовать в качестве материала для ток-шоу об отношениях.
Почему можно не смотреть
А многие не сгодятся и для банального обсуждения в каком-нибудь телешоу, поскольку ситуации в них кажутся уж слишком надуманными и картонными — например, новелла со школьниками и вовсе похожа на серию «Ералаша». Вряд ли это можно воспринимать как полноценный кинопродукт — и по сюжетам, и по качеству исполнения.
И раз уж задача создать современный российский оммаж классической ленте Клода Лелуша явно не стояла, можно было бы придумать все-таки другое название. Хотя бы ради оригинальности.