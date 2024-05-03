Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
3 мая 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Интересное с ММКФ: киноальманах про чувства от автора «Непослушника»

Мелодраму «Мужчина и женщина» Владимир Котт снял по собственным рассказам. Каким получился альманах с участием российских звезд и есть ли здесь связь с культовым фильмом Клода Лелуша, узнайте из нашей рецензии

О чем фильм «Мужчина и женщина»

Во время загрузки произошла ошибка.

К одинокой женщине приходит сантехник. И приходит не один, а с сыном, которого обучает тонкостям ремесла. Но в итоге даму ждет облом — сделав дело, они уходят к маме, которая ждет их с обедом, оставляя женщину плакать наедине с собой.

С этой многообещающей завязки, обернувшейся драмой одиночества, начинается сборник разномастных коротких историй об отношениях простых мужчин и женщин, счастливых и не очень, иногда обыденных, иногда нелепых, иногда даже трагичных.

Зачем смотреть

Таких новелл в фильме достаточно много, это своего рода телесериал наоборот — не растянуто на месяцы, а упаковано в полтора часа. Открывается «Мужчина и женщина» телевизионным опросом реальных влюбленных парочек, а завершается небольшими интервью со взрослыми парами, уже прожившими долгую совместную жизнь и не только сохранившими, но и укрепившими свои чувства.

Кадр из фильма «Мужчина и женщина»
Кадр из фильма «Мужчина и женщина»

В фильме хватает звездных имен и пикантных сцен. Так, новелла про любвеобильного, но одинокого таксиста с Кириллом Кяро — практически софт-порно. А самым романтичным оказывается эпизод с Павлом Деревянко, чей герой встречает свою первую любовь в исполнении Ирины Пеговой. Есть здесь и трагичная история про пожилого майора полиции, который доводит до суицида свою супругу.

Истории, придуманные Владимиром Коттом, очень разные и сняты в разной манере. Одни похожи на курсовые работы студентов школы кино, другие выглядят достаточно поучительными и могут стать предметом обсуждения морально-нравственных качеств героев. Многие можно, переформатировав, использовать в качестве материала для ток-шоу об отношениях.

Почему можно не смотреть

А многие не сгодятся и для банального обсуждения в каком-нибудь телешоу, поскольку ситуации в них кажутся уж слишком надуманными и картонными — например, новелла со школьниками и вовсе похожа на серию «Ералаша». Вряд ли это можно воспринимать как полноценный кинопродукт — и по сюжетам, и по качеству исполнения.

И раз уж задача создать современный российский оммаж классической ленте Клода Лелуша явно не стояла, можно было бы придумать все-таки другое название. Хотя бы ради оригинальности.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Кадр из фильма «Стыд»
На ММКФ победил «Стыд» — драма о жизни простых людей. Что в ней такого?
Мужчина и женщина
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Кадр из фильма «Хуже всех»
Интересное с ММКФ: нежное драмеди, открывающее новые имена
Владимир Котт
Владимир Котт
Настасья Самбурская
От Волковой до Самбурской: все звезды на закрытии Московского кинофестиваля
Любовь Аксенова с мужем
Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»
Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»
Интересное с ММКФ: экспериментальное кино о любви c молодыми звездами
Владимир Середин и Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко
Кадр из фильма «Шлимазл»
Актеры из Германии и Мексики получили призы ММКФ
Кадр из фильма «Стыд»
Фильм Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ
Кадр из фильма «Лгунья»
Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина «Лгунья»
Сергей Урсуляк
Режиссер Сергей Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
Кадр из фильма «Семь черных бумаг»
Интересное с ММКФ: изумительно красивая притча на осетинском языке
Кадр из фильма «Пришелец»
Интересное с ММКФ: что не так с единственным российским фильмом в конкурсе
Екатерина Гусева (фото: соцсети)
Екатерина Гусева показала себя в элегантном наряде
Любовь Аксенова
Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ-2024
Кадр из фильма «Идеальный лжец»
Интересное с ММКФ: черная комедия про самоизоляцию, критикующая всех
Сергей Безруков на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля
Стало известно об угрозах желавшим посетить ММКФ иностранным режиссерам
Валерия Ланская
Шторм и звезды: как прошло открытие ММКФ-2024
Анна Пескова
Климова, Гусева, Бикович, Бузова: все звезды на красной дорожке открытия ММКФ
Агата Муцениеце и Иван Чуйков
Агата Муцениеце вышла на красную дорожку ММКФ с возлюбленным
Екатерина Климова
Екатерина Климова в нежном образе появилась на открытии ММКФ 2024
Евгений Миронов с сыном
Евгений Миронов впервые вышел в свет с сыном
Леонид Гайдай за работой
На ММКФ покажут студенческие работы Леонида Гайдая и Станислава Ростоцкого
ММКФ 2023
В основной конкурс 46-го ММКФ вошли фильмы из Германии, Австрии, Ирана и Румынии
Равшана Куркова на открытии ММКФ, 2014 год
Стала известна дата проведения ММКФ-2024
Новые трейлеры
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь