Режиссер «Метода» раскрыл, каким будет третий сезон сериала

Паулина Андреева в сериале «Метод»

Третий сезон сериала «Метод» будет псевдодокументальным и современным. Об этом в интервью kp.ru рассказал его режиссер Юрий Быков.

«Основная задача сейчас, учитывая первый и второй сезоны, — максимально приземлить третий сезон, сделать его современным, псевдодокументальным, потому что в основе своей “Метод” — это страшная сказка, комикс», — отметил он.

Режиссер также отметил, что на данный момент занимается съемками сериалов, как и другие его коллеги. По его словам, у него пока «не созрел замысел авторского кино», поэтому оно не входит в его планы.

«Возможно, перейду в какую-то отношенческую плоскость, что-то вроде “Осеннего марафона”», — заключил Быков.