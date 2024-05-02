59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без филлеров

Актриса Кристин Дэвис показала, как выглядит ее лицо после удаления филлеров. Звезда сериала «Секс в большом городе» опубликовала фотографию в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30032"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30032", -122141110, 30032, 'WgJuf6xRD1nxixz9HL4qBIlQNSU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В кадре 59-летняя Кристин Дэвис предстала в белой футболке с V-образным вырезом. Актриса сделала легкий макияж с тонкими черными стрелками. Она сообщила, что укоротила волосы в салоне. Поклонники восхитились внешностью звезды.

«Прекрасна как всегда», «Ты выглядишь очень хорошо», «Потрясающе», «Очень красиво», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Кристин Дэвис делала «уколы красоты», чтобы сохранить молодость. Однако в прошлом году актриса призналась, что ее критиковали за изменившееся лицо. В итоге знаменитость удалила филлеры.

В январе Кристин Дэвис стала лицом рекламной кампании французского бренда Jacquemus. Актриса снялась в видео, где открывала подарки от Дома моды. В одном из них оказался серый джемпер, который знаменитость отгладила и затем завязала на плечи. Перед камерой она позировала с нюдовым макияжем и легкой укладкой.