59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без филлеров

Актриса Кристин Дэвис показала, как выглядит ее лицо после удаления филлеров. Звезда сериала «Секс в большом городе» опубликовала фотографию в соцсети.
В кадре 59-летняя Кристин Дэвис предстала в белой футболке с V-образным вырезом. Актриса сделала легкий макияж с тонкими черными стрелками. Она сообщила, что укоротила волосы в салоне. Поклонники восхитились внешностью звезды.
«Прекрасна как всегда», «Ты выглядишь очень хорошо», «Потрясающе», «Очень красиво», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Кристин Дэвис делала «уколы красоты», чтобы сохранить молодость. Однако в прошлом году актриса призналась, что ее критиковали за изменившееся лицо. В итоге знаменитость удалила филлеры.
В январе Кристин Дэвис стала лицом рекламной кампании французского бренда Jacquemus. Актриса снялась в видео, где открывала подарки от Дома моды. В одном из них оказался серый джемпер, который знаменитость отгладила и затем завязала на плечи. Перед камерой она позировала с нюдовым макияжем и легкой укладкой.
Ранее 59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без макияжа и фильтров.