Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности

Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала в интервью изданию People о своем питании, которое позволяет ей держать тело в форме.

55-летняя Дженнифер Энистон призналась, что ее рацион состоит из продуктов с высоким содержанием белка, овощей, салатов и супов. При этом звезда сериала «Друзья» не ограничивает себя в любимой еде. Актриса заявила, что на выходных позволяет себе все, что захочет.

«Зависит от ситуации, но мексиканская еда — моя любимая», — призналась Дженнифер Энистон.

Актриса добавила, что также может заказать чизбургер, пиццу или пасту.

В феврале Дженнифер Энистон показала поклонникам в социальных сетях упражнения для стройной фигуры. В программе актрисы есть подъем ноги с приседанием, упражнение «Альпинист» и отжимания. Она призналась, что любит тренироваться утром.