На ММКФ победил «Стыд» — драма о жизни простых людей. Что в ней такого?

О чем фильм «Стыд»

Педро и Лусио, школьники из бедной мексиканской деревни, сбегают с уроков в город на отборочные соревнования по бейсболу. Педро получает приглашение в команду, а Лусио после травмы не смог показать достойной игры. Но это не омрачает дружбы пацанов. Усталые, но довольные, они едут ночным автобусом домой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356618&hash=d9d97b757a712cf5&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На дороге их останавливает пикет полиции. Часть пассажиров, включая подростков, выводят под предлогом облавы на наркоторговцев и увозят в неизвестном направлении. Но на пустоши их ждет уже не полиция, а глава наркокартеля, который предлагает похищенным новые «отборочные соревнования» — их разбивают на пары и заставляют драться между собой до смерти. За отказ — пуля. А выжившие получат «приглашение» в банду.

Зачем смотреть

Победитель 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) оказался впечатляющей криминальной и психологической драмой, снятой в гиперреалистической манере социального фестивального кино, рассказывающего о проблемах простых людей в бедных странах.

Все выглядит так, будто это документалка, авторам которой каким-то образом удалось заснять происходящее. Зачастую такие картины смотрятся уныло и занудно, но это не случай «Стыда». События развиваются в хорошем темпе, а единственной сцене с жестким и страшным экшеном удается задать напряженную и отчаянную атмосферу всему фильму. Реализм картины позволяет зрителю представить себя в схожей ситуации, ощутить чувства и мучения героев. И беспомощность перед обыденностью зла.

Кадр из фильма «Стыд»

Хуан Рамон Лопес, сыгравший Педро, был отмечен «Серебряным Святым Георгием» за лучшую мужскую роль — несмотря на юный возраст, актер демонстрирует способность глубоко прочувствовать трагизм своего героя и передать его без лишних слов.

Почему можно не смотреть