На ММКФ победил «Стыд» — драма о жизни простых людей. Что в ней такого?

О чем фильм «Стыд»
Педро и Лусио, школьники из бедной мексиканской деревни, сбегают с уроков в город на отборочные соревнования по бейсболу. Педро получает приглашение в команду, а Лусио после травмы не смог показать достойной игры. Но это не омрачает дружбы пацанов. Усталые, но довольные, они едут ночным автобусом домой.
На дороге их останавливает пикет полиции. Часть пассажиров, включая подростков, выводят под предлогом облавы на наркоторговцев и увозят в неизвестном направлении. Но на пустоши их ждет уже не полиция, а глава наркокартеля, который предлагает похищенным новые «отборочные соревнования» — их разбивают на пары и заставляют драться между собой до смерти. За отказ — пуля. А выжившие получат «приглашение» в банду.
Зачем смотреть
Победитель 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) оказался впечатляющей криминальной и психологической драмой, снятой в гиперреалистической манере социального фестивального кино, рассказывающего о проблемах простых людей в бедных странах.
Все выглядит так, будто это документалка, авторам которой каким-то образом удалось заснять происходящее. Зачастую такие картины смотрятся уныло и занудно, но это не случай «Стыда». События развиваются в хорошем темпе, а единственной сцене с жестким и страшным экшеном удается задать напряженную и отчаянную атмосферу всему фильму. Реализм картины позволяет зрителю представить себя в схожей ситуации, ощутить чувства и мучения героев. И беспомощность перед обыденностью зла.
Хуан Рамон Лопес, сыгравший Педро, был отмечен «Серебряным Святым Георгием» за лучшую мужскую роль — несмотря на юный возраст, актер демонстрирует способность глубоко прочувствовать трагизм своего героя и передать его без лишних слов.
Почему можно не смотреть
Мексиканская и вообще латиноамериканская школа кино, к сожалению, практически неизвестная у нас, славится отличными боевиками про войны с наркокартелями и бандами. В далеком 2008-м на ММКФ, к примеру, прогремел невероятно динамичный и жесткий бразильский «Элитный отряд» с Вагнером Моурой. Но если кто-то надеется, что «Стыд» хоть чем-то на него похож, то будет разочарован. В отличие от многих мексиканских боевиков, сделанных по голливудским лекалам, это серьезная психологическая социально-бытовая драма о жизни простых деревенских людей. Для развлечения не подойдет.