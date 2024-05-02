Юлию Пересильд с новым цветом волос сравнили с Моникой Беллуччи

Актриса Юлия Пересильд снялась в необычном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

39-летняя Юлия Пересильд предстала перед камерой в черном боди, которое сочетала с кружевной юбкой и укороченным жакетом с золотистыми пуговицами и красным цветком. Визажисты сделали актрисе макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой. Знаменитость позировала в черном парике.

Поклонники восхитились новым образом Юлии Пересильд, а некоторые сравнили с итальянской кинодивой Моникой Беллуччи. «Вау, как же вам идет!», «Я вас не узнала! Очень красиво», «Моника», «Красотка в любом образе», «Моника Беллуччи», «Великолепна», — писали в комментариях.

Юлия Пересильд воспитывает двоих детей от режиссера Алексея Учителя, которые уже несколько лет снимаются в кино. Старшая дочь Анна Пересильд появилась в нескольких фильмах и летом 2022 года получила престижную кинонаграду за роль в фильме «Тибра». В прошлом году она сыграла в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Младшая дочь актрисы, Мария, дебютировала в фильме «Цой», где исполнила роль сына известного музыканта.

Юлия Пересильд в 2021 году призналась, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению. Экс-супруги также периодически встречаются и продолжают работать вместе. Сейчас Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником.