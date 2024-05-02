Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности

На размещенном фото 56-летняя знаменитость запечатлена в костюме серого цвета, состоящем из пиджака и брюк. Кроме того, она надела жилет в тон, белую рубашку, черные кожаные ботинки и синий галстук, оформленный в белый горох. При этом визажисты сделали в макияже акцент на глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежные локоны.