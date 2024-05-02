Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 мая 2024, новость

Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности

Для фотосессии в глянце актриса воспроизвела наряд, в котором появилась на кинопремии «Оскар» в 1990 году

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности в съемке для журнала Madame Figaro. Соответствующая публикация появилась на сайте иностранного глянца.

Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном фото 56-летняя знаменитость запечатлена в костюме серого цвета, состоящем из пиджака и брюк. Кроме того, она надела жилет в тон, белую рубашку, черные кожаные ботинки и синий галстук, оформленный в белый горох. При этом визажисты сделали в макияже акцент на глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежные локоны.

Известно, что в подобном наряде звезда «Красотки» появилась на кинопремии «Оскар», которая состоялась в 1990 году.

В марте сообщалось, что поклонники раскритиковали Джулию Робертс за фото крупным планом. Тогда актриса разместила черно-белое фото, на котором предстала в черной вязаной кофте.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Красотка
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Julia Roberts
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй показала себя в смокинге
Бригитта Нильсен
60-летняя бывшая жена Сталлоне снялась в откровенной фотосессии
Агата Муцениеце и Иван Чуйков (фото: соцсети)
Муцениеце воссоздала сцену из фильма «Мистер и миссис Смит»
Зендая (фото: соцсети)
Зендая снялась в свадебном платье
Натали Портман
Натали Портман снялась для модного бренда в элегантном образе
Роберт Дауни-мл. (фото: Esquire)
Роберт Дауни-мл. устроил фотосессию в деревне
Рита Ора
Рита Ора снялась в провокационном образе
Джессика Альба
Джессика Альба снялась в чувственной фотосессии
Виктория Антонова (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала себя в чувственном образе
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе
Джейк Джилленхол (фото: соцсети)
Джейк Джилленхол показал новые фото в брутальном образе
Деми Мур
Стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала
Рената Литвинова в рекламной кампании Balenciaga (фото: соцсети)
Рената Литвинова в тренче на голое тело снялась для рекламы французского бренда
Аарон Тейлор-Джонсон
Претендент на роль Бонда принял участие в яркой фотосессии
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии
Моника Беллуччи (фото: соцсети)
Моника Беллуччи приняла участие в стильной фотосессии
Джулия Робертс (фото: соцсети)
В сети обсуждают новое фото 56-летней Джулии Робертс
Николь Кидман (фото: Elle)
Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии
Ева Лонгория
48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась для глянца
Шэрон Стоун в фотосессии для Flaunt Magazine
65-летняя Шэрон Стоун показала шикарные ноги
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Салли Филд и Джулия Робертс в фильме «Стальные магнолии»
Актриса вспомнила об издевательствах над Джулией Робертс в начале карьеры
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем
Керем Бюрсин
Звезда «Постучись в мою дверь» появился на обложке журнала
Николь Кидман (фото: соцсети)
Николь Кидман снялась в дерзкой фотосессии со змеей
Александра Бортич (фото: соцсети)
Александра Бортич показала новые фото в нижнем белье
Джулия Робертс
Джулия Робертс рассказала о своем табу в кино
Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Анастасия Волочкова показала шпагат в бикини
Дженнифер Лопез
Папарацци засняли Дженнифер Лопез в купальнике
Эвелина Бледанс
Гузеева восхитилась стройной фигурой Бледанс в купальнике
Александра Бортич
Александра Бортич показала смелые фото из подъезда
Шэрон Стоун
65-летняя Шэрон Стоун примерила откровенный образ на фотосессии
Моника Беллуччи (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала роскошные ноги в новой фотосессии
Сальма Хайек
57-летняя Сальма Хайек порадовала фанатов новым фото в купальнике
Екатерина Шпица
Екатерина Шпица снялась полностью обнаженной
Александра Бортич
Александра Бортич снялась в провокационной фотосессии
Джулия Робертс
Джулия Робертс высказалась о смерти Мэттью Перри
Любовь Толкалина
45-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике
Джулия Робертс
Редкий выход: Джулия Робертс посетила премьеру фильма со своим участием
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала архивное фото с детьми
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в боди
Полина Гагарина
Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике
Екатерина Шпица
Екатерина Шпица восхитила откровенными фото
Ирина Шейк
37-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике для обложки журнала
Елена Ваенга
46-летняя Елена Ваенга показала фигуру в купальнике
Наталья Подольская
Подольскую раскритиковали за фото в купальнике
Олеся Судзиловская
49-летняя Судзиловская восхитила фото в бикини
Деми Мур
60-летняя Деми Мур восхитила подтянутой фигурой в бикини
Виктория Антонова
Молодая жена Петрова восхитила фото в купальнике
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь