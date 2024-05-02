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2 мая 2024, новость

Звезда «Оттепели» рассказала об ограничениях в еде после 35 лет

Анна Чиповская заявила, что отказалась от пиццы по ночам
Анна Чиповская
Анна Чиповская

Актриса Анна Чиповская призналась, что ограничивает себя в питании. Об этом сообщает Voice.

Чиповская рассказала, что с возрастом начала следить за тем, что ест.

«Самоограничения в еде, конечно, присутствуют. После 35 лет пиццу уже не нужно жрать на ночь», — поделилась артистка.

Анна Чиповская дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция “Цвет нации”». Она получила первую популярность после выхода фильма «Елки 2». В ее фильмографии более 60 работ.

Чиповская снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t’aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы».

В июне 2023 года Анна Чиповская тайно вышла замуж и опубликовала первые фото со свадьбы. В ноябре 2023 актриса впервые вышла в свет с мужем

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