Актеры Райан Гослинг и Мики Дэй вышли на публику в образах из мультфильма «Бивис и Баттхед». Об этом сообщает CNN.
Райан Гослинг и Мики Дэй повторили образы из «Бивиса и Баттхеда». Актеры надели парики, сделали макияж и надели футболки с шортами, как у героев мультфильма.
На прошлой неделе в сети завирусились фотографии Райана Гослинга на фестивале SXSW в Техасе. Поклонники заметили, что лицо актера сильно изменилось. Некоторые предположили, что звезда увлекся филлерами или сделал новую пластическую операцию.
Накануне Райан Гослинг показал лицо на фоне слухов о новой пластике. Актер посетил премьеру фильма «Каскадеры» в Лос-Анджелесе.