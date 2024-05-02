Актеры Райан Гослинг и Мики Дэй вышли на публику в образах из мультфильма «Бивис и Баттхед». Об этом сообщает CNN.

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Райан Гослинг и Мики Дэй повторили образы из «Бивиса и Баттхеда». Актеры надели парики, сделали макияж и надели футболки с шортами, как у героев мультфильма.

На прошлой неделе в сети завирусились фотографии Райана Гослинга на фестивале SXSW в Техасе. Поклонники заметили, что лицо актера сильно изменилось. Некоторые предположили, что звезда увлекся филлерами или сделал новую пластическую операцию.