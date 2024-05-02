Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 мая 2024, новость

Райан Гослинг и Мики Дэй повторили образы из «Бивиса и Баттхеда»

Актеры вышли на публику в образах из мультсериала

Актеры Райан Гослинг и Мики Дэй вышли на публику в образах из мультфильма «Бивис и Баттхед». Об этом сообщает CNN.

Во время загрузки произошла ошибка.

Райан Гослинг и Мики Дэй повторили образы из «Бивиса и Баттхеда». Актеры надели парики, сделали макияж и надели футболки с шортами, как у героев мультфильма.

На прошлой неделе в сети завирусились фотографии Райана Гослинга на фестивале SXSW в Техасе. Поклонники заметили, что лицо актера сильно изменилось. Некоторые предположили, что звезда увлекся филлерами или сделал новую пластическую операцию.

Накануне Райан Гослинг показал лицо на фоне слухов о новой пластике. Актер посетил премьеру фильма «Каскадеры» в Лос-Анджелесе. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Бивис и Баттхед
Райан Гослинг
Райан Гослинг удивил поклонников изменившимся лицом
Меган Фокс, фото: соцсети
Меган Фокс кардинально сменила имидж
Дуэйн Джонсон
Шампунь от лысого Дуэйна Джонсона развеселил фанатов
Лео с бокалом, рыдающий Макконахи: главные мемы из фильмов и откуда они взялись
Эль Фаннинг (фото: соцсети)
Эль Фаннинг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Николь Кидман
Николь Кидман впервые за долгое время кардинально сменила имидж
Иван Янковский (фото: соцсети)
Иван Янковский похвастался накачанной мускулатурой
Джона Хилл и Киану Ривз
59-летний Киану Ривз впервые за долгое время сменил имидж
Пес Месси из фильма «Анатомия падения» на Оскаре
Хлопающая собака покорила зрителей «Оскара»
Джон Сина
Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар»
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Эмма Стоун пожаловалась, что ей пришлось съесть 60 пирожных на съемках
Софья Эрнст
Жена Эрнста кардинально сменила имидж
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж
Меган Фокс
Меган Фокс сравнили с «невестой Чаки» из-за образа на кинопремии
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус показала результат преображения
Меган Фокс
Меган Фокс шокировала поклонников преображением
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Фаната Гарри Поттера с палочкой приняли за преступника с ножом
Марго Робби
Марго Робби получила австралийский «Оскар» после скандала с американским
Сильвестр Сталлоне
Сталлоне назвал актера, который может сыграть Рэмбо
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус сменила имидж и сравнила себя с Даней Милохиным
Николас Кейдж в фильме «Поцелуй вампира»
Николас Кейдж раскрыл отношение к мемам с собой
Леонардо ДиКаприо
Жительница Чебоксар лишилась 80 тыс. рублей из-за ДиКаприо
Грета Гервиг и Марго Робби
Марго Робби впервые высказалась об «Оскаре»
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол искупался голым и сорвал съемки дорогостоящего фильма
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус удивилась, что у матери нет «Оскара»
Райан Гослинг
В Арзамасе зарегистрировали фирму «Райан Гослинг»
Кристина Асмус
Асмус пообещала «безумный пластический грим» в новом фильме
Александр Олешко, «Хитровка. Знак четырех»
Олешко рассказал, как потолстел ради роли
Том Холландер
Актер Холландер вспомнил, как ему случайно перевели зарплату Холланда
Ева Мендес и Райан Гослинг
Жена Гослинга отреагировала на его номинацию на «Оскар»
Райан Гослинг
Гослинг раскритиковал «Оскар» за отсутствие Марго Робби среди номинантов
Елизавета Моряк
Елизавета Моряк вспомнила о примете артистов для съемок в гробу
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун раскритиковали за десерт из снега
Марго Робби
Марго Робби рассказала, какой актер ей нравился в детстве
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева побрилась налысо
Райан Гослинг в образе Кена
Недоумение: реакция Райана Гослинга на премию стала новым мемом
Ирина Пегова (фото: соцсети)
Ирина Пегова стала брюнеткой
Ханде Эрчел
Звезда «Постучись в мою дверь» удивила поклонников сменой имиджа
Филипп Киркоров
Киркоров отказался играть нечисть из-за «проклятия»
Кадр из фильма «Барби»
Райан Гослинг записал новогоднюю версию песни Кена
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко похвасталась результатами похудения
Лянка Грыу
Лянка Грыу похвасталась результатом похудения
Максим Матвеев (фото: соцсети)
Максим Матвеев поделился пугающими кадрами со съемок
Дженнифер Лоуренс
33-летняя Дженнифер Лоуренс объяснила изменения во внешности
Кадр из сериала «Многодетство»
Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры
От «Титаника» до «Хатико»: нейросеть показала счастливые финалы культовых фильмов
Бритни Спирс
Бритни Спирс могла исполнить главную роль в «Дневнике памяти»
Кристина Асмус
Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли
Кадр из фильма «Эйлин»
Энн Хэтэуэй примерила неожиданный образ на съемках нового фильма
Никита Ефремов
Никита Ефремов удивил поклонников образом старика
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь