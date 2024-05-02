Пенелопа Крус снялась с Ириной Шейк на своем 50-летии

Актриса Пенелопа Крус пригласила на праздник Ирину Шейк , Сальму Хайек , Адама Драйвера , Мэтта Дэймона и других друзей. Для празднования 50-летия она предпочла черный топ с разрезами, синие джинсы, жакет и сумку Chanel.

С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с 54-летним актером Хавьером Бардемом. Актеры познакомились на съемках фильма Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах по всему миру.