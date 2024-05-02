Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 мая 2024, новость

Пенелопа Крус снялась с Ириной Шейк на своем 50-летии

Актриса пришла на вечеринку в честь своего дня рождения в топе с разрезами
Пенелопа Крус и Ирина Шейк, фото: соцсети
Пенелопа Крус и Ирина Шейк, фото: соцсети

Голливудская актриса Пенелопа Крус отметила 50-летие со звездными друзьями. Снимками она поделилась в соцсети.

Актриса Пенелопа Крус пригласила на праздник Ирину Шейк, Сальму Хайек, Адама Драйвера, Мэтта Дэймона и других друзей. Для празднования 50-летия она предпочла черный топ с разрезами, синие джинсы, жакет и сумку Chanel.

«Красивая», «Вам точно 50 исполнилось?», «Совершенство», «Идеальная фигура», «Потрясающая красотка», «Богиня», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с 54-летним актером Хавьером Бардемом. Актеры познакомились на съемках фильма Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах по всему миру.

Ранее Пенелопа Крус снялась в корсете и с новым имиджем.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Ирина Шейк
Ирина Шейк опубликовала архивное фото с букварем
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Irina Shayk
Пенелопа Крус (фото: соцсети)
Пенелопа Крус показала себя в страстном образе
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Adam Driver
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Salma Hayek
Пенелопа Крус (фото: соцсети)
Пенелопа Крус в наряде с глубоким декольте появилась на обложке журнала
Пенелопа Крус
49-летняя Пенелопа Крус приняла участие в смелой фотосессии
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии
Пенелопа Крус
Пенелопу Крус раскритиковали за образ с «кепкой таксиста»
Пенелопа Крус и Сальма Хайек (фото: соцсети)
Сальма Хайек и Пенелопа Крус встретились на званом ужине
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер пришел на премьеру своего фильма с 6-летней дочерью
Ирина Шейк
37-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике для обложки журнала
Сальма Хайек, Зои Салдана и Пенелопа Крус (фото: соцсети)
Сальма Хайек показала милое фото с Пенелопой Крус и Зои Салдана
Сальма Хайек
Шейк, Хайек, Кэмпбелл: кинозвезды и модели на премьере с ДиКаприо в Каннах
Пенелопа Крус
От Кидман до Стюарт: объявлены номинанты на «Оскар 2022»
Ирина Шейк
Ирина Шейк посетила показ фильма с Брэдли Купером
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус получила кубок как лучшая актриса
Зендая
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции
Бьянка Балти
Крус, Альмодовар и топ-модели на открытии фестиваля в Венеции
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь