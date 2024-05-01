Райан Гослинг показал лицо на фоне слухов о новой пластике

Голливудский актер Райан Гослинг появился на публике после того, как возникли слухи о его новой пластической операции. Just Jared опубликовал фотографии знаменитости.

43-летний Райан Гослинг посетил премьеру фильма «Каскадеры», которая прошла 30 апреля в Лос-Анджелесе. Актер выбрал для мероприятия костюм мятно-зеленого цвета, состоявший из пиджака, рубашки и брюк. Он также надел белые туфли, золотые наручные часы и цепочку.

Среди гостей премьеры также были Эмили Блант, Ханна Уоддингем, Тереза Палмер, Уинстон Дьюк и другие знаменитости.

На прошлой неделе в сети завирусились фотографии Райана Гослинга на фестивале SXSW в Техасе. Поклонники заметили, что лицо актера сильно изменилось. Некоторые предположили, что звезда увлекся филлерами или сделал новую пластическую операцию.