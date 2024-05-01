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1 мая 2024, новость

Звезда «Служебного романа» рассказала, как бы сложилась судьба ее героини

Светлана Немоляева призвала не осуждать ее героиню
Светлана Немоляева в фильме «Служебный роман»
Светлана Немоляева в фильме «Служебный роман»

Актриса Светлана Немоляева рассказала, как сложилась бы судьба ее героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа» Эльдара Рязанова после окончания фильма. Ее цитирует kp.ru.

По словам Немоляевой, Рыжова не хотела разрушить семью женатого героя Олега Басилашвили и не стала бы настаивать на его внимании.

«Я думаю, что у нее было как раз очень светлое, чистое чувство воспоминания прошлой жизни. Я бы не осуждала ее», — сказала она.

Немоляева отметила, что Рязанову удалось создать сложный образ ее героини, мечтающей о принце во взрослом возрасте.

«Конечно, можно было сыграть Рыжову противной теткой, которая пристает к Басилашвили. Но хорошо ли это было бы для фильма? Не уверена», — говорит 87-летняя актриса.

Ранее Светлана Немоляева высказалась о современном кино.

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