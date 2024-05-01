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1 мая 2024, новость

Николь Кидман вышла в свет со своими дочерями

Актриса появилась на красной дорожке вместе с дочерями-подростками
Николь Кидман, 13-летняя Фейт Маргарет и 15-летняя Сандэй Роуз
Николь Кидман, 13-летняя Фейт Маргарет и 15-летняя Сандэй Роуз | Источник: Legion-Media.ru

Николь Кидман посетила гала-вечер Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе. Она была не одна, компанию ей составили повзрослевшие дочери — 15-летняя Сандэй Роуз и 13-летняя Фейт Маргарет.

Актриса появилась на красной дорожке в золотом платье Balenciaga. Больше всего поклонников удивило появление дочерей Кидман, которых родители тщательно скрываются от прессы.

Фанаты восхитились, увидев девушек. «Очень талантливая актриса, у которой, похоже, счастливая личная жизнь и две очаровательные дочери», «Ее дочери прекрасны. Кажется, еще вчера они были малышками», «Я в восторге от Николь и от того, какие прекрасные дочери у них с мужем», — написали подписчики.

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