Николь Кидман вышла в свет со своими дочерями

Николь Кидман посетила гала-вечер Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе. Она была не одна, компанию ей составили повзрослевшие дочери — 15-летняя Сандэй Роуз и 13-летняя Фейт Маргарет.

Актриса появилась на красной дорожке в золотом платье Balenciaga. Больше всего поклонников удивило появление дочерей Кидман, которых родители тщательно скрываются от прессы.

Фанаты восхитились, увидев девушек. «Очень талантливая актриса, у которой, похоже, счастливая личная жизнь и две очаровательные дочери», «Ее дочери прекрасны. Кажется, еще вчера они были малышками», «Я в восторге от Николь и от того, какие прекрасные дочери у них с мужем», — написали подписчики.