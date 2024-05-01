Дочь Бейонсе озвучит Киару в мультфильме «Муфаса: Король Лев»

Блю Айви, 12-летняя дочь певицы Бейонсе, озвучит персонажа по имени Киара в анимационном фильме «Муфаса: Король Лев». Родители львицы, Симба и Нала, по традиции заговорят голосами Дональда Гловера и Бейонсе.
«Муфаса: Король Лев» — это приквел о становлении Короля Льва. По сюжету Рафики рассказывает Киаре историю ее прославленного деда. Над музыкой для картины работают Ханс Циммер, Марк Манчина и Лебо М. под руководством грэмминосного продюсера Лин-Мануэля Миранды.
Disney представил трейлер предстоящей ленты. Премьера намечена на 20 декабря.
В этом месяце Бейонсе стала первой чернокожей певицей с кантри-альбомом номер один в США. Последний альбом исполнительницы Cowboy Carter возглавил чарт Billboard 200. Блю Айви тоже поет и выступает вместе со звездной мамой: подросток ездила с ней в тур Renaissance.