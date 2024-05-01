Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
1 мая 2024, новость

Дочь Бейонсе озвучит Киару в мультфильме «Муфаса: Король Лев»

Disney представил трейлер предстоящей ленты
Во время загрузки произошла ошибка.

Блю Айви, 12-летняя дочь певицы Бейонсе, озвучит персонажа по имени Киара в анимационном фильме «Муфаса: Король Лев». Родители львицы, Симба и Нала, по традиции заговорят голосами Дональда Гловера и Бейонсе.

«Муфаса: Король Лев» — это приквел о становлении Короля Льва. По сюжету Рафики рассказывает Киаре историю ее прославленного деда. Над музыкой для картины работают Ханс Циммер, Марк Манчина и Лебо М. под руководством грэмминосного продюсера Лин-Мануэля Миранды.

Disney представил трейлер предстоящей ленты. Премьера намечена на 20 декабря.

В этом месяце Бейонсе стала первой чернокожей певицей с кантри-альбомом номер один в США. Последний альбом исполнительницы Cowboy Carter возглавил чарт Billboard 200. Блю Айви тоже поет и выступает вместе со звездной мамой: подросток ездила с ней в тур Renaissance.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Муфаса: Король Лев
Марк Манчина
Mark Mancina
Дональд Гловер
Donald Glover
Блу Айви
Blue Ivy
Ханс Циммер
Hans Zimmer
Бейонсе
Beyoncé Knowles
Новые трейлеры
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь