Дочь Бейонсе озвучит Киару в мультфильме «Муфаса: Король Лев»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356841&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Блю Айви, 12-летняя дочь певицы Бейонсе, озвучит персонажа по имени Киара в анимационном фильме «Муфаса: Король Лев». Родители львицы, Симба и Нала, по традиции заговорят голосами Дональда Гловера и Бейонсе.

«Муфаса: Король Лев» — это приквел о становлении Короля Льва. По сюжету Рафики рассказывает Киаре историю ее прославленного деда. Над музыкой для картины работают Ханс Циммер, Марк Манчина и Лебо М. под руководством грэмминосного продюсера Лин-Мануэля Миранды.

Disney представил трейлер предстоящей ленты. Премьера намечена на 20 декабря.