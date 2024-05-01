Мария Аронова рассказала о тяжелом характере Владимира Этуша

Актриса Мария Аронова рассказала об отношениях с Владимиром Этушем, она познакомилась с ним будучи студенткой Высшего театрального училища имени Щукина.
Актриса призналась, что долгое время побаивалась Этуша, и далеко не сразу смогла найти подход к артисту.
«У меня было очень долгое притирание к Владимиру Абрамовичу. Я его бесконечно боялась. Но потом я поняла природу этого человека. Он очень похож на моего отца. Это такая маска, это такая стена, это такая заблокированность, потому что там внутри не то что нежнейший человек — там бескожный человек», — рассказала Аронова в интервью на онлайн-канале Юлии Меньшовой.
Также актриса отметила, что работать с Этушем было непросто. По ее словам, он мог даже ударить, кроме этого, его высказывания никогда нельзя было прерывать.
Ранее Мария Аронова рассказала, что Сергей Бурунов боялся сниматься в «Бременских музыкантах».