Мария Аронова рассказала о тяжелом характере Владимира Этуша

«У меня было очень долгое притирание к Владимиру Абрамовичу. Я его бесконечно боялась. Но потом я поняла природу этого человека. Он очень похож на моего отца. Это такая маска, это такая стена, это такая заблокированность, потому что там внутри не то что нежнейший человек — там бескожный человек», — рассказала Аронова в интервью на онлайн-канале Юлии Меньшовой.