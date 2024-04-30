Драма «Претенденты» собрала 24 млн долларов в первый уикенд

Спортивная драма «Претенденты» с Зендаей в главной роли заработала 24 миллиона долларов в мировом прокате в первые выходные после премьеры. Картина стала лидером в США, собрав 15 миллионов долларов. Такие данные приводит Screen Daily.
Фильм Луки Гуаданьино вышел в широкий прокат 26 апреля. Покажут ли ленту в российских кинотеатрах, пока неизвестно.
В центре сюжета «Претендентов» — семейная пара теннисистов. Муж (Майк Фейст) переживает черную полосу, и в надежде улучшить ситуацию жена (Зендая) записывает его на турнир. Там ему предстоит соревноваться со своим старым другом и бывшим любовником супруги.
Предыдущая громкая премьера с Зендаей — блокбастер «Дюна: Часть вторая» (2024). Сейчас актриса сфокусирована на кинокарьере, однако, по ее словам, она может выпустить новую музыку, когда для этого наступит подходящий момент.
Дебютный альбом артистки вышел в 2013 году. После этого она выпускала только синглы, большинство из которых — саундтреки к фильмам.
Ранее Зендая раскрыла, как готовилась к откровенной сцене в новом фильме. Актриса проводила много времени с актерами ради предстоящих съемок.