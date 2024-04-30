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30 апреля 2024, новость

Драма «Претенденты» собрала 24 млн долларов в первый уикенд

Фильм с Зендаей в главной роли стал лидером проката в США
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Спортивная драма «Претенденты» с Зендаей в главной роли заработала 24 миллиона долларов в мировом прокате в первые выходные после премьеры. Картина стала лидером в США, собрав 15 миллионов долларов. Такие данные приводит Screen Daily.

Фильм Луки Гуаданьино вышел в широкий прокат 26 апреля. Покажут ли ленту в российских кинотеатрах, пока неизвестно.

В центре сюжета «Претендентов» — семейная пара теннисистов. Муж (Майк Фейст) переживает черную полосу, и в надежде улучшить ситуацию жена (Зендая) записывает его на турнир. Там ему предстоит соревноваться со своим старым другом и бывшим любовником супруги.

Предыдущая громкая премьера с Зендаей — блокбастер «Дюна: Часть вторая» (2024). Сейчас актриса сфокусирована на кинокарьере, однако, по ее словам, она может выпустить новую музыку, когда для этого наступит подходящий момент.

Дебютный альбом артистки вышел в 2013 году. После этого она выпускала только синглы, большинство из которых — саундтреки к фильмам.

Ранее Зендая раскрыла, как готовилась к откровенной сцене в новом фильме. Актриса проводила много времени с актерами ради предстоящих съемок.

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