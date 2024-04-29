Ирина Горбачева заявила о желании брать дублера на съемках откровенных сцен

Ирина Горбачева

Актриса Ирина Горбачева призналась в беседе с Voice, что сейчас готова пользоваться услугами дублера во время постельных сцен.

Горбачева не раз играла эротические сцены, к примеру, в фильмах «Аритмия», «Почему ты?» или сериале «Чики». Актриса объяснила, что на данный момент ей не так нужно сниматься в подобном. При этом ей не составит труда сыграть откровенный кадр, если потребуется.

Горбачева уточнила, что нежелание актрисы сниматься в постельных сценах ничего не говорит о ее профессионализме.

«Если актриса не готова на постельную сцену, значит это просто актриса, которая не готова на постельную сцену», — отметила артистка.