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27 апреля 2024, новость

Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко

Актриса вышла на красную дорожку в сопровождении дизайнера наряда

На церемонию закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) актриса Екатерина Волкова пришла в платье Людмилы Гурченко. Она появилась на красной дорожке в компании дизайнера, который создал этот наряд для народной артистки СССР.

Владимир Середин и Екатерина Волкова
Владимир Середин и Екатерина Волкова

Актриса поделилась в своих соцсетях фотографиями с мероприятия и представила своего спутника — Владимира Середина.

«Этот скромный человек — автор образов многих артистов советской и российской эстрады», — написала она.

Волкова объяснила, что именно Середин предложил ей примерить это «восхитительное платье», сшитое для Людмилы Гурченко, и назвала их дуэтный выход «маэстро и его муза».

Ранее стали известны победители ММКФ. Гран-при основного конкурса получил фильм «Стыд» мексикано-катарского режиссера Мигеля Сальгадо.

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