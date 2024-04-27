Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко

На церемонию закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) актриса Екатерина Волкова пришла в платье Людмилы Гурченко. Она появилась на красной дорожке в компании дизайнера, который создал этот наряд для народной артистки СССР.

Владимир Середин и Екатерина Волкова

Актриса поделилась в своих соцсетях фотографиями с мероприятия и представила своего спутника — Владимира Середина.

«Этот скромный человек — автор образов многих артистов советской и российской эстрады», — написала она.

Волкова объяснила, что именно Середин предложил ей примерить это «восхитительное платье», сшитое для Людмилы Гурченко, и назвала их дуэтный выход «маэстро и его муза».

Ранее стали известны победители ММКФ. Гран-при основного конкурса получил фильм «Стыд» мексикано-катарского режиссера Мигеля Сальгадо.