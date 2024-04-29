От Волковой до Самбурской: все звезды на закрытии Московского кинофестиваля

В столичном Театре мюзикла состоялось закрытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). На этот раз погода была по-весеннему теплой, и звездам представилась возможность блистать на красной дорожке без каких-либо неудобств.
Звезды на красной дорожке и их роскошные наряды
Екатерина Волкова для светского выхода выбрала черное платье в пол: наряд был расшит стразами и декорирован объемной конструкцией на плече. По словам звезды сериала «Воронины», ей впервые за десять лет пришлось спуститься в метро, чтобы не опоздать на дорожку.
«Почувствовала себя истинной современной Золушкой: перекрытый центр, давка в метро, пару км на шпильках, потеря набойки где-то в брусчатке, но результат... и мое самолюбование на этих фото... и я ими безумно довольна», — подытожила актриса.
Полная тезка актрисы — Екатерина Волкова — тоже предпочла наряд темных оттенков. Его особенность оказалась в том, что это элегантное платье принадлежало Людмиле Гурченко, а создавший его дизайнер сопровождал Волкову на дорожке.
Настасья Самбурская также выбрала черный наряд: латексное платье в пол с завышенным декольте и шлейфом от российского дизайнера Дмитрия Логинова.
Эффектным выходом восхитила публику Елизавета Базыкина, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она предпочла атласное платье ярко-голубого цвета с разрезом до бедра и глубоким декольте от дизайнера Яны Расковаловой.
Церемония закрытия ММКФ-2024 запомнилась и семейными выходами. Так, Любовь Аксенова пришла в компании своего мужа Павла. Супруги редко выходят в свет, поэтому их появление вызвало особый интерес у журналистов и фотографов. В этот вечер актриса презентовала фильм «Майор Гром: Игра», в котором сыграла одну из главных ролей. Он закрыл 46-й Московский международный кинофестиваль.
Анна Снаткина и Виктор Васильев — еще одна пара на закрытии смотра. Актриса выбрала черное длинное платье с золотым узором и большими бантами на спине. Наряд Снаткиной сравнили с образом Екатерины Климовой на открытии ММКФ.
Церемонию закрытия фестиваля также посетили Елена Летучая, Михаил Тройник, Анна Пересильд, Елена Лядова, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Александр Цыпкин, Алексей Учитель, Татьяна Лютаева и многие другие.
Итоги ММКФ-2024
В этот вечер также были подведены итоги 46-го ММКФ. Главный приз — «Золотой Святой Георгий» — достался мексиканско-катарской картине «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо, а исполнитель главной роли Хуан Рамон Лопес получил награду как лучший актер.
Лучшей актрисой была признана Марайке Бейкирх, снявшаяся в роли девушки-фотокорреспондента в немецком фильме «Шлимазл». Лучшим режиссером стала Нахид Азизи Седиг из Ирана. Она дебютировала с фильмом «Дыхание холода».
Награду получил также Сергей Урсуляк — ему вручили приз за вклад в развитие кинематографа.
Напомним, в этом году в основной конкурс попали картины из Румынии, Австрии, Германии, Сербии, Ирана и других стран — всего 11 работ, включая одну российскую.
46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходил с 19 по 26 апреля. Его президентом является Никита Михалков.