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27 апреля 2024, новость

Стало известно, когда сериал «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет на ТВ

Российская адаптация турецкого хита готовится к телепремьере
Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве», который является российской адаптацией турецкого сериала «Постучись в мою дверь», выйдет в эфире ТНТ 13 мая. Об этом пресс-служба телеканала сообщила «Газете.Ru».

Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл актер Никита Волков — звезда сериала «Трудные подростки», его возлюбленную Сашу — Лиана Гриба, снявшаяся в сериалах «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер».

«Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Этим я сознательно упростил себе задачу, потому что перед глазами не было примера, на который стоит или не стоит равняться», — рассказал о своем подходе к съемкам Волков.

Гриба назвала сериал легким, светлым, позитивным проектом. «Он дает возможность вечером забыть о проблемах и окунуться в теплоту, уют и любовь героев и переживать вместе с ними маленькую жизнь», — отметила актриса.

Два сезона турецкого сериала «Постучись в мою дверь» о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару, вышли в 2020 и 2021 году. Сериал транслируют в 85 странах мира.

«До свидания, Болат!» Интервью с Никитой Волковым
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