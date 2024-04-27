Стало известно, когда сериал «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет на ТВ

«Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Этим я сознательно упростил себе задачу, потому что перед глазами не было примера, на который стоит или не стоит равняться», — рассказал о своем подходе к съемкам Волков.