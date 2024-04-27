Стало известно, когда сериал «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет на ТВ

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве», который является российской адаптацией турецкого сериала «Постучись в мою дверь», выйдет в эфире ТНТ 13 мая. Об этом пресс-служба телеканала сообщила «Газете.Ru».
Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл актер Никита Волков — звезда сериала «Трудные подростки», его возлюбленную Сашу — Лиана Гриба, снявшаяся в сериалах «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер».
«Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Этим я сознательно упростил себе задачу, потому что перед глазами не было примера, на который стоит или не стоит равняться», — рассказал о своем подходе к съемкам Волков.
Гриба назвала сериал легким, светлым, позитивным проектом. «Он дает возможность вечером забыть о проблемах и окунуться в теплоту, уют и любовь героев и переживать вместе с ними маленькую жизнь», — отметила актриса.
Два сезона турецкого сериала «Постучись в мою дверь» о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару, вышли в 2020 и 2021 году. Сериал транслируют в 85 странах мира.