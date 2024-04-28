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28 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»

Звезды посетили первый показ долгожданного продолжения экранизации комиксов о майоре полиции Игоре Громе
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Премьерный показ фильма «Майор Гром: Игра» состоялся в Москве в рамках церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля.

Новый блокбастер представили его создатели и актеры. Вместе с режиссером Олегом Трофимом со сцены зрителей приветствовали исполнители ключевых ролей Любовь Аксенова, Матвей Лыков, Александр Сетейкин, Дмитрий Чеботарев, Андрей Трушин и Евгений Чебатков.

«Фильм буквально с пылу с жару, мы только закончили работу по звуку специально к сегодняшнему дню, чтобы показать эту картину для вас», — отметил продюсер Михаил Китаев.

По сюжету сиквела, после победы над Чумным Доктором прошло уже больше года. Жизнь Санкт-Петербурга вернулась в привычную колею, а Игорь Гром, ставший звездой города и настоящим супергероем, продолжает ловить преступников вместе с напарником. Пока вокруг Грома толпятся фанаты и пресса, в городе появляется новый таинственный злодей по прозвищу Призрак, который предлагает полицейскому сыграть в опасную игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Майор Гром: Игра» — продолжение истории петербургского полицейского в исполнении Тихона Жизневского. Серия фильмов основана на российском комиксе «Майор Гром» издательства Bubble Comics.

В широкий прокат «Майор Гром: Игра» выйдет 23 мая.

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