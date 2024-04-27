Ума Турман, Кайли Миноуг и другие звезды посетили светский ужин

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240174&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Нью-Йорке состоялся гала-концерт Time 100. Мероприятие было посвящено объявлению ежегодного списка ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Мероприятие посетили многие голливудские звезды.

Среди гостей гала-ужина была замечена Ума Турман. Для светского выхода актриса выбрала темно-фиолетовое платье в пол с драпировкой на плече. Образ дополнили золотой клатч и золотые украшения. На мероприятие звезда пришла с давним другом, миллиардером Кристианом Ангермайером.

Также светское событие посетила Кайли Миноуг, которая выбрала черное длинное платье с серебряными вставками в зоне декольте и разрезом до бедра.

Внимание публики привлек Майкл Джей Фокс, который более 30 лет борется с болезнью Паркинсона. Звезду франшизы «Назад в будущее», как и всегда, сопровождала супруга Трейси Поллан.

Поклонники в соцсетях отметили, что они выглядят очень счастливыми. «Настоящая любовь, в болезни и здравии», «Как Майкл смотрит на Трейси! Словно на первом свидании».