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27 апреля 2024, новостьКрасная дорожка

Ума Турман, Кайли Миноуг и другие звезды посетили светский ужин

Звезды блистали на красной дорожке мероприятия в честь ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time
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В Нью-Йорке состоялся гала-концерт Time 100. Мероприятие было посвящено объявлению ежегодного списка ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Мероприятие посетили многие голливудские звезды.

Среди гостей гала-ужина была замечена Ума Турман. Для светского выхода актриса выбрала темно-фиолетовое платье в пол с драпировкой на плече. Образ дополнили золотой клатч и золотые украшения. На мероприятие звезда пришла с давним другом, миллиардером Кристианом Ангермайером.

Также светское событие посетила Кайли Миноуг, которая выбрала черное длинное платье с серебряными вставками в зоне декольте и разрезом до бедра.

Внимание публики привлек Майкл Джей Фокс, который более 30 лет борется с болезнью Паркинсона. Звезду франшизы «Назад в будущее», как и всегда, сопровождала супруга Трейси Поллан.

Поклонники в соцсетях отметили, что они выглядят очень счастливыми. «Настоящая любовь, в болезни и здравии», «Как Майкл смотрит на Трейси! Словно на первом свидании».

Гала-концерт Time 100 также посетили Дуа Липа и Тараджи П. Хенсон, снявшиеся для обложек специального выпуска журнала вместе с суперзвездой НФЛ Патриком Магомесом. А также Билли Портер, Каллум Тернер, Дев Патель и многие другие.

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