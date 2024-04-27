Звезда «Очень странных дел» показала себя в бикини и мини-шортах

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
На размещенном снимке 20-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» предстала в мини-шортах и бюстгальтере от бикини, оформленном пестрым розовым принтом. Девушка позировала перед камерой, положив руки на голову.
Кроме того, она надела большие круглые серьги и солнцезащитные очки в горнолыжном стиле. Также видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.
В марте звезда «Очень странных дел» рассказала о необычном предложении руки и сердца. Милли Бобби Браун заявила, что Джейк Бон Джови сделал ей предложение во время дайвинга.