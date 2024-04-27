Звезда «Очень странных дел» показала себя в бикини и мини-шортах

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30005"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30005", -122141110, 30005, 'yRNMGN2N3q2OF2nYsnrTki9NTOM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном снимке 20-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» предстала в мини-шортах и бюстгальтере от бикини, оформленном пестрым розовым принтом. Девушка позировала перед камерой, положив руки на голову.

Кроме того, она надела большие круглые серьги и солнцезащитные очки в горнолыжном стиле. Также видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.