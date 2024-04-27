Петренко и Вилкова снялись в военной драме про летчиков

Трофей направляют в одно из подмосковных конструкторских бюро. Волею случая Романов тоже там оказывается. Занимаясь подготовкой обновленной версии советского самолета, он очень тоскует по небу. Но именно на земле летчик вновь обретет веру в свои силы и найдет любовь.

«С Екатериной Вилковой это у нас уже третий проект. Она очень правдивая в кадре, как будто действительно из того времени, несовременная в хорошем понимании. И у Игоря Петренко это тоже есть. Ему очень важна каждая деталь для его актерской веры. И даже когда Игорь просто молчит в сцене, по его глазам можно понять, о чем он думает, — все считывается. Не знаю, как он это делает, но это фантастика!», — поделился режиссер Антон Сиверс.