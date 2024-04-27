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27 апреля 2024, фоторепортажСъемки

Петренко и Вилкова снялись в военной драме про летчиков

Актеры появятся в сериале «Истребители. Битва за Крым», премьера которого состоится совсем скоро
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Стала известна дата выхода сериала «Истребители. Битва за Крым», где главные роли исполнили Игорь Петренко и Екатерина Вилкова.

События картины разворачиваются в 1944 году. Петренко играет командира полка истребителей Александра Романова. В целях предстоящего масштабного наступления на Крым его команду направляют в Анапу. В воздушном бою Романов захватывает усовершенствованную модель вражеского истребителя.

Трофей направляют в одно из подмосковных конструкторских бюро. Волею случая Романов тоже там оказывается. Занимаясь подготовкой обновленной версии советского самолета, он очень тоскует по небу. Но именно на земле летчик вновь обретет веру в свои силы и найдет любовь.

«С Екатериной Вилковой это у нас уже третий проект. Она очень правдивая в кадре, как будто действительно из того времени, несовременная в хорошем понимании. И у Игоря Петренко это тоже есть. Ему очень важна каждая деталь для его актерской веры. И даже когда Игорь просто молчит в сцене, по его глазам можно понять, о чем он думает, — все считывается. Не знаю, как он это делает, но это фантастика!», — поделился режиссер Антон Сиверс.

Также в сериале «Истребители. Битва за Крым» снимались Анатолий Кот, Петр Рыков, Сергей Комаров, Павел Харланчук, Денис Константинов и Антон Батырев.

Премьера многосерийной военно-исторической драмы состоится 6 мая на телеканале «Россия 1».

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