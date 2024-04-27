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27 апреля 2024, новость

Фильм Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ

Награду режиссеру вручил председатель жюри основного конкурса ММКФ Фридрик Тор Фридрикссон на церемонии закрытия фестиваля
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Фильм режиссера Мигеля Сальгадо «Стыд» (Мексика, Катар) получил главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия», передает корреспондент ТАСС.

«Мы сняли этот фильм об очень серьезной проблеме (о вовлечении молодежи в деятельность преступных групп — прим. ред.), с которой мы боролись и продолжаем бороться в Мексике», — сказал режиссер картины. Награду ему вручил председатель жюри основного конкурса ММКФ, исландский режиссер Фридрик Тоур Фридрикссон на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Согласно сюжету картины, подростки Педро и Лусио были похищены и, чтобы выжить, должны вступить в смертельную схватку друг с другом. Побеждает Педро. Он получает свободу, но чувствует себя виноватым перед Лусио. В фильме играют Мирьям Браво, Фернандо Куаутле, Хуан Рамон Лопес, Франсиско Мена, Мария Мембреньо.

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46-й Московский международный кинофестиваль стартовал 19 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.

Как прошло открытие ММКФ 2024, смотрите и читайте в фоторепортаже Kino Mail.ru.

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