Фильм Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ

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«Мы сняли этот фильм об очень серьезной проблеме (о вовлечении молодежи в деятельность преступных групп — прим. ред.), с которой мы боролись и продолжаем бороться в Мексике», — сказал режиссер картины. Награду ему вручил председатель жюри основного конкурса ММКФ, исландский режиссер Фридрик Тоур Фридрикссон на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Согласно сюжету картины, подростки Педро и Лусио были похищены и, чтобы выжить, должны вступить в смертельную схватку друг с другом. Побеждает Педро. Он получает свободу, но чувствует себя виноватым перед Лусио. В фильме играют Мирьям Браво, Фернандо Куаутле, Хуан Рамон Лопес, Франсиско Мена, Мария Мембреньо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240155&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

46-й Московский международный кинофестиваль стартовал 19 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.