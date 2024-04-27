Режиссер Сергей Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф присужден российскому кинорежиссеру Сергею Урсуляку. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия ММКФ.
Урсуляк получил почетного «Золотого Святого Георгия» из рук президента киносмотра Никиты Михалкова.
«Замечательный режиссер и прекрасный мужик», — охарактеризовал коллегу Михалков.
В ответ Урсуляк предложил несколько изменить формулировку, с которой он получает награду. «Лучше сказать по-другому: это мне (все равно мне), но за вклад кинематографа в меня. Я бы так сказал, это было бы честнее, правильнее и справедливее», — отметил режиссер. Урсуляк добавил, что обязан всем лучшим в нем великому советского кинематографу, который всегда был для него ориентиром.
Вместе с коллегой Михалков официально закрыл 46-й Московский международный кинофестиваль.
Сергей Урсуляк — кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Среди его работ — фильмы «Русский регтайм», «Праведник», «Сочинение ко Дню Победы», сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Тихий Дон».
В своей благодарственной речи на 46-м ММКФ режиссер признался, что его дважды не приняли во ВГИК.