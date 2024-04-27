Режиссер Сергей Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

В ответ Урсуляк предложил несколько изменить формулировку, с которой он получает награду. «Лучше сказать по-другому: это мне (все равно мне), но за вклад кинематографа в меня. Я бы так сказал, это было бы честнее, правильнее и справедливее», — отметил режиссер. Урсуляк добавил, что обязан всем лучшим в нем великому советского кинематографу, который всегда был для него ориентиром.