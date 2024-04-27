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27 апреля 2024, новость

Урсуляк признался, что его дважды не приняли во ВГИК

Режиссер рассказал об этом в своей благодарственной речи на 46-м ММКФ
Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк

В Москве состоялась церемония закрытия Московского международного кинофестиваля, в ходе которой спецприз «За вклад в кинематограф» получил Сергей УрсулякЛиквидация», «Праведник», «Тихий Дон» и другие). На церемонию он пришел с женой — актрисой Ликой Нифонтовой.

«Редкое сочетание: замечательный режиссер и прекрасный мужик», — сказал о нем Никита Михалков, крепко обняв Урсуляка.

«Приз с такой формулировкой пугает, — пошутил Сергей Урсуляк. — Как-то все быстро пролетело. Чтобы не сойти с ума, и чтобы голова не закружилась, лучше сказать так — за вклад кинематографа в меня. Тем немногим, что во мне есть, я обязан советскому кино».

Прозвучало из уст Сергея Урсуляка и неожиданное признание.

«Благодарю Марлена Хуциева и Сергея Соловьева, которые дважды не принимали меня во ВГИК. И еще многих…», — так завершил он свою речь.

Ранее стало известно, что Урсуляк снимет фильм по мюзиклу «Ничего не бойся, я с тобой»

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