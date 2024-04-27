Урсуляк признался, что его дважды не приняли во ВГИК

В Москве состоялась церемония закрытия Московского международного кинофестиваля, в ходе которой спецприз «За вклад в кинематограф» получил Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Праведник», «Тихий Дон» и другие). На церемонию он пришел с женой — актрисой Ликой Нифонтовой.
«Редкое сочетание: замечательный режиссер и прекрасный мужик», — сказал о нем Никита Михалков, крепко обняв Урсуляка.
«Приз с такой формулировкой пугает, — пошутил Сергей Урсуляк. — Как-то все быстро пролетело. Чтобы не сойти с ума, и чтобы голова не закружилась, лучше сказать так — за вклад кинематографа в меня. Тем немногим, что во мне есть, я обязан советскому кино».
Прозвучало из уст Сергея Урсуляка и неожиданное признание.
«Благодарю Марлена Хуциева и Сергея Соловьева, которые дважды не принимали меня во ВГИК. И еще многих…», — так завершил он свою речь.
Ранее стало известно, что Урсуляк снимет фильм по мюзиклу «Ничего не бойся, я с тобой».