Урсуляк признался, что его дважды не приняли во ВГИК

«Приз с такой формулировкой пугает, — пошутил Сергей Урсуляк. — Как-то все быстро пролетело. Чтобы не сойти с ума, и чтобы голова не закружилась, лучше сказать так — за вклад кинематографа в меня. Тем немногим, что во мне есть, я обязан советскому кино».