Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей

Мэттью Макконахи вместе с семьей посетил гала-концерт Mack, Jack & McConaughey Gala 2024 в Остине, штат Техас. На красную дорожку с актером вышли его жена Камила Алвес и трое детей: 15-летний Леви, 14-летняя Вида и 11-летний Ливингстон.

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Совместное появление актера с семьей на публике стало первым с 2019 года, отмечает Page Six. Тогда супруги с детьми посетили церемонию вручения премии Texas Medal Of Arts Awards, где Макконахи получил награду за главную роль в фильме «Далласский клуб покупателей».

Мэттью Макконахи и бразильская модель Камила Алвес познакомились в баре в Лос-Анджелесе в 2006 году. В 2012-м пара поженилась и уже более десяти лет живет вместе, воспитывая троих детей. Супруги предпочитают не афишировать личную жизнь и редко делятся ее подробностями.