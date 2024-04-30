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30 апреля 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

5 новых впечатляющих фильмов о невероятной силе человеческого духа

Преодолевая страхи перед неизвестностью, сражаясь со стихией и собственными установками, герои этих духоподъемных лент идут навстречу главным вызовам своей жизни — и заряжают нас невероятной мотивацией

«Повелитель ветра»

Летом 2016 года всемирно известный российский путешественник Федор Конюхов реализует свою самую опасную и рискованную идею — отправляется в 11-дневный кругосветный полет на воздушном шаре. Это путешествие оказывается сильнейшим вызовом в его жизни, но Конюхов не теряет надежды вернуться к своим любимым, которые ждут его внизу, на земле.

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«Повелитель ветра» Игоря Волошина рассказывает об одном из самых ярких и неординарных энтузиастов наших дней, человеке, наделенном неуемной энергией и неутолимой жаждой жизни.

Лента погружает в захватывающую и невероятно зрелищную историю испытаний, которые пришлось преодолеть Конюхову (в исполнении малоузнаваемого в гриме Федора Бондарчука), оказавшемуся один ни один со штормом, без сна и почти без воздуха. А красота природы и сила бушующей стихии в кадре завораживают не меньше, чем осознание того, сколь многое подвластно человеку.

«Вызов»

Первоклассный торакальный хирург Евгения Беляева разрывается между работой и воспитанием дочери-подростка. Но жизнь подкидывает ей еще одну задачку — именно Жене предстоит отправиться в космос и провести беспрецедентную медицинскую операцию в условиях невесомости, чтобы спасти космонавта. На подготовку есть всего месяц, а впереди — испытание поистине космических масштабов.

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«Вызов» с Юлией Пересильд — не только первый в мире фильм, снятый профессиональными кинематографистами в космосе, но и вдохновляющая история о смелости простого человека, сумевшего поверить в себя и преодолеть страх перед лицом неизвестности, в центре которой оказывается такая простая, но необходимая мысль о ценности человеческой жизни.

«Крецул»

Кишиневский дзюдоист Олег Крецул — мастер спорта, вице-чемпион Европы и участник Олимпиады в Атланте. Но страшная автомобильная авария делит жизнь 22-летнего спортсмена на до и после… Его молодая жена погибает, а сам Олег лишается зрения. Однако Крецул находит в себе силы преодолеть испытания и вернуться в большой спорт. В этом ему помогает тренер и друг Виталий Глигор, а их тандем становится самым титулованным в российской Паралимпийской сборной.

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Проникновенная биографическая лента о жизни Олега Крецула после трагических событий, произошедших с ним в 1997 году, — больше, чем просто спортивная драма. Это кино о силе дружбы и поддержки, без которой невозможно двигаться вперед человеку даже самой несгибаемой воли.

Снятый в реалистичной манере румынской новой волны, «Крецул» транслирует историю героя через крупные планы, фиксирующие все чувства и эмоции персонажей. Последних, кстати, талантливо играют однофамильцы Сергей Волков и Никита Волков.

«Лед 3»

Александр Горин, вроде бы освоившийся в роли отца-одиночки, сталкивается с новыми трудностями взросления дочери-подростка. Надя хочет пойти по маминым стопам и выиграть «Кубок Льда». Втайне от отца, отговаривающего дочь от спортивной карьеры, она готовится к соревнованиям, а однажды знакомится с хоккеистом Сергеем — новым игроком команды, которую тренирует Горин.

Своенравный парень, уже заработавший дурную славу, не вызывает доверия у бдительного папаши, и новость о том, что молодые люди хотят быть вместе, вызывает у него бурный протест.

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Третья часть самой кассовой спортивно-романтической российской франшизы с Александром Петровым завершает историю уже ставших родными героев именно так, как этого ожидаешь от качественного зрительского блокбастера. В череде великолепно снятых музыкальных номеров, эмоциональных сцен и драматичных поворотов, на которых строится «Лед 3», мы снова проникаемся этой трогательной историей о любви, способной преодолеть любые испытания.

«Ненормальный»

8-летний Коля давно привык, что его считают не таким, как все. На протяжении всей его маленькой жизни медицина твердила, что врожденное тяжелейшее заболевание с ним навсегда. Но однажды у них с мамой появляется Юрий — человек, сумевший подарить надежду.

Мужчина уверен, что поставит Колю на ноги с помощью разработанной им гимнастики, и явный талант мальчика к музыке поспособствует выздоровлению. Юному герою предстоит узнать, какой необыкновенной силой обладает музыка — и чего стоит он сам, решившийся на участие в престижном конкурсе пианистов в Китае.

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Драмеди «Ненормальный» — необыкновенно добрый, светлый и мотивирующий фильм, вновь доказывающий, что вера и поддержка способны вытащить человека и подбросить его до тех вершин, что прежде казались невозможными. Режиссерский дебют актера Ильи Маланина с Александром Яценко в главной роли получился на редкость жизнеутверждающим, пропагандирующим гуманизм и надежду на лучшее.

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