Милош Бикович играет секретного царского агента в новом фильме: первые кадры

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Милош Бикович играет секретного агента в фильме «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина.

Действие детектива разворачивается в 1927 году, в центре сюжета — бывший царский секретный агент, после падения Российской империи застрявший в Китае. Его единственный шанс вернуться домой — сопровождать китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы.

Они садятся в Транссибирский экспресс и не подозревают, что там их ждет опасность. Иностранные разведчики и настоящие головорезы прикидываются обычными пассажирами, чтобы заполучить ценные бумаги. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб (Глеб Калюжный, Елена Подкаминская), чтобы найти общего врага.

Милош Бикович заявил, что ему нравится кино, в котором смешиваются жанры и которое способно удивлять зрителей.

«“Красный шелк” — это детектив, в котором есть и интересные герои, и разнообразная натура, и скрещивание русской и китайской культуры, и большое количество экшен-сцен. Уверен, зрителям будем интересно разгадывать эту историю вместе с главным героем», — отметил актер.

В фильме также снимаются Гоша Куценко, Дмитрий Куличков, Светлана Чуйкина. Китайскую сторону представят Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань и Чжэн Лун.

Режиссер отметил, что его новая работа — это не исторический фильм, а «большое кино на стыке самых востребованных жанров — экшена, детектива и приключений».

Недавно закончился натурный съемочный блок, который проходил на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге. Теперь команда снимает интерьеры в павильоне.