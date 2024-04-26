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26 апреля 2024, новость

Арнольд Шварценеггер старался помешать карьере Сильвестра Сталлоне

Бывший губернатор Калифорнии признался, как «поставил подножку» сопернику из-за роли
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне | Источник: Rex / Fotodom.ru

Арнольд Шварценеггер признался, что на пике противостояния с Сильвестром Сталлоне старался помешать развитию его карьеры в Голливуде. Такое признание актер сделал во время совместного интервью двух звезд для TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons.

В качестве примера Шварценеггер привел историю со съемками фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять» в 1992 году — семейной комедии с элементами боевика режиссера Роджера Споттисвуда. Он постарался, чтобы роль в комедии досталась Сталлоне, посчитав, что лента станет провальной в прокате.

«Я был, конечно, в раю. Я чувствовал, что единственный способ догнать его — это если он споткнется», — рассказал Шварценеггер.

Роль Сталлоне в комедийном фильме 1992 года была названа «совершенно глупой и абсолютно несмешной», приводит данные The Hollywood Reporter, однако картина сумела собрать приличные $72 млн по всему миру. Тем не менее, она не стала столь же успешной, как «Близнецы» или «Детсадовский полицейский» с участием Шварценеггера.

Вспоминая эпоху своего соперничества, актеры смеются. В телевизионной студии они много шутят на эту тему. Шварценеггер признался, что он был «тем, кто все это начал… открывая рот, говоря глупости, проявляя соперничество».

«Он очень помог моей карьере, потому что у меня был ориентир, за которым я хотел угнаться », — сказал 76-летний Шварценеггер о Сталлоне.

В ответ исполнитель ролей Рокки и Рэмбо заявил: «... [когда Шварценеггер] пришел, я наконец-то почувствовал, что меня что-то мотивирует. Потому что он конкурент, угроза».

Друзей попросили во время интервью рассказать, что им больше всего нравится друг в друге. Шварценеггер сказал, что он восхищается «преданностью и страстью Сталлоне»: «Мне бы хотелось иметь такую же страсть к вещам, как и он». Сталлоне же отметил, что преклоняется перед тем, насколько Шварценеггер всегда «устойчив».

«Он как время года, которое не меняется. Очень организованный, вдумчивый. Он прав, я очень эмоционален и склонен совершать нелогичные поступки под влиянием эмоций», — сказал исполнитель роли Рэмбо.

Арнольд Шварценеггер недавно перенес очередную операцию на сердце, ему установили кардиостимулятор. Впервые Шварценеггеру провели операцию на сердце в 1997 году. Ему заменили аортальный сердечный клапан из-за врожденного порока сердца. Артист перенес аналогичные операции в 2018-м и 2020-м. Актерскую карьеру бодибилдер из Австрии начал в конце 1960-х. Наибольшую известность ему принесла серия фильмов «Терминатор», ленты «Красная жара», «Вспомнить все», «Конан-варвар» и «Джуниор».

В 2003 году Шварценеггера избрали губернатором Калифорнии, в 2006-м он переизбрался на второй срок. Его полномочия истекли в 2011 году. У актера четверо детей.

Cильвестр Сталлоне начал свою карьеру как актер боевиков, в фильмах «Капоне» и «Смертельная гонка 2000». Это были скромные начинания в индустрии, а самого Сталлоне считали не слишком удачным исполнителем из-за его нетипичной внешности и мимики. Карьера резко пошла в гору после выхода фильма «Рокки» в 1976 году.

Боевик был номинирован на «Оскар» сразу в десяти категориях и получил три премии, в том числе и за лучший фильм. Помимо того, что Сталлоне сыграл главного героя — молодого боксера Рокки, актер написал сценарий спортивной картины. После «Рокки» Сталлоне снял продолжение франшизы — «Рокки 2», «Рокки 3», «Рокки 4» и «Рокки Бальбоа», закрепив за собой место не только звезды боевиков, но и режиссера.

Укрепила славу и знаменитая роль Рэмбо в серии боевиков из пяти фильмов («Рэмбо: Первая кровь», «Рэмбо: Первая кровь 2», «Рэмбо 3», «Рэмбо 4» и «Рэмбо: Последняя кровь»). Недавно в российский прокат вышли «Неудержимые 4», очередная глава франшизы с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. У актера пятеро детей.

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