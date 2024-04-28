Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
28 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: живописный детектив про загадочное исчезновение

Рассказываем о полицейской драме «Исчезнувшие» с крепко сшитым сюжетом, живыми героями и холодными новозеландскими пейзажами
Во время загрузки произошла ошибка.

В живописной деревушке в Новой Зеландии без следа пропадает молодая пара ирландцев. Из Дублина срочно прилетает упрямый и независимый сыщик Тео Рихтер. Вместе с менее опытной местной полицейской Дианой он берется за расследование загадочного исчезновения.

Мать пропавшей девушки — судья (Мишель Фэйрли из «Игры престолов»), недавно засадившая за решетку главаря ирландской мафии. Полиция справедливо полагает, что месть бандитов перекинулась на ее семью. Но постепенно вырисовываются и другие версии, связанные с убийствами семнадцатилетней давности.

Детективный сюжет разрастается, словно паутина, а от величественных новозеландских пейзажей не оторвать взгляд. Сердцем же этой криминальной драмы стали двое полицейских, объединившихся для раскрытия дела. Между Тео и Дианой нет открытого конфликта, напротив, они — живые и теплые, с кучей проблем и эмоциональными травмами в прошлом.

Благодаря добротной криминальной истории, завораживающей природе и человечным персонажам сериал «Исчезнувшие» идеально подходит для комфортного вечернего просмотра. 

Исчезнувшие
7.1
Исчезнувшие
2023/Ирландия, Новая Зеландия18+драмадетектив
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Исчезнувшие
Исчезнувшие
Мишель Фэйрли
Michelle Fairley
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь