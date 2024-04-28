Сериал на выходные: живописный детектив про загадочное исчезновение

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355238&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В живописной деревушке в Новой Зеландии без следа пропадает молодая пара ирландцев. Из Дублина срочно прилетает упрямый и независимый сыщик Тео Рихтер. Вместе с менее опытной местной полицейской Дианой он берется за расследование загадочного исчезновения.

Мать пропавшей девушки — судья (Мишель Фэйрли из «Игры престолов»), недавно засадившая за решетку главаря ирландской мафии. Полиция справедливо полагает, что месть бандитов перекинулась на ее семью. Но постепенно вырисовываются и другие версии, связанные с убийствами семнадцатилетней давности.

Детективный сюжет разрастается, словно паутина, а от величественных новозеландских пейзажей не оторвать взгляд. Сердцем же этой криминальной драмы стали двое полицейских, объединившихся для раскрытия дела. Между Тео и Дианой нет открытого конфликта, напротив, они — живые и теплые, с кучей проблем и эмоциональными травмами в прошлом.