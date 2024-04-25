Интересное с ММКФ: что не так с единственным российским фильмом в конкурсе

О чем фильм «Пришелец»

Кадр из фильма «Пришелец»

В далеком уральском поселке среди живописных скал и речных берегов живет сельский конюх Леша. Он сирота, с детства потерял слух, но обрел способность слышать странные голоса, которые принимает за инопланетян. В свободное время он пытается выйти с ними на связь, и деревенские считают его дурачком.

Впрочем, Леша вполне социален и ухаживает за неходящей бабушкой, которая вырастила его после таинственного исчезновения матери. Однажды в поселке появляется немая девочка, которая может общаться с Лешей телепатически и утверждает, что она инопланетянка.

Зачем смотреть

«Пришелец» — новая работа режиссера Ивана Соснина, автора обаятельного роуд-муви «Далекие близкие», с Максимом Стояновым в главной роли. Фильм очень бодро начинается с очаровательной сцены деревенских танцев для тех, кому за пятьдесят. Персонажи кажутся одновременно реалистичными и симпатичными, а целых три оператора-постановщика сняли много красивых пейзажей и насыщенных интерьеров — особенно в доме, который Леша строит из мусора для связи с инопланетянами.

Кадр из фильма «Пришелец»

Сюжет выглядит любопытным и не лишен интриги — в какой-то момент кажется, что действие пойдет в сторону «Экстро», затем — что это будет, как «Человек, который упал на Землю» или «Забытое», а, возможно, и как «Мрачные небеса». Затем возникает подозрение — а не получатся ли тут своеобразные уральские «Голоса», в которых герой Райана Рейнольдса тоже много чего слышал и видел.

Почему можно не смотреть

Но ничего этого не получилось. После симпатичного начала фильм провисает без внятного действия, в какой-то момент конфликт все же созревает — но лучше бы не созревал. Он крайне поверхностен, примитивен и притянут за уши, сцены затянуты и занудны.

Актеры второго плана, поначалу производившие самое приятное впечатление, начинают выглядеть непрофессионально, переигрывают, но вина не их — им не хватает текста. Иной раз одну и ту же мысль повторяют по многу раз.