Алика Смехова похвасталась фигурой в купальнике после похудения

Алика Смехова, фото: соцсети

Актриса Алика Смехова похвасталась фигурой в откровенном купальнике после похудения. Артистка позировала в черном бикини возле бассейна в Сочи и поделилась кадрами в соцсетях.

«Вид на море замечательный. Ну и мой вид после трех дней детокс-программы…Могу даже так показаться перед вами», — отметила звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...».

Артистка признавалась, что для нее важно поддерживать себя в форме, поэтому она соблюдает определенную диету. Звезда полностью отказалась от продуктов с глютеном.

По словам Смеховой, в результате она избавилась от отечности и обрела легкость, о которой всегда мечтала. Однако актриса предостерегла женщин от бездумного повторения за ней и посоветовала сначала обратиться к врачам и сдать необходимые анализы, а потом уже экспериментировать.

У Смеховой двое детей, которые носят ее фамилию. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики.